Altenburg bekommt neuen Firmensitz

Dem Gewerbegebiet Altenburg Nord-Ost III steht eine weitere Ansiedlung bevor. Die Edo-Logistik und der Edo Elektrogroßhandel errichten auf einem circa 15.000 Quadratmeter großen Grundstück an der Leipziger Straße ihren neuen Firmensitz. Seit 1992 ist die Firma Edo in Remsa, Ortsteil der Gemeinde Windischleuba, angesiedelt.

Im nächsten Monat eröffnet der Edo Elektrogroßhandel in Grimma ein Abhollager und bietet somit seinen Kunden eine weitere Möglichkeit, das Portfolio zu nutzen. In den zurückliegenden Jahren wuchs der Kundenkreis und damit verbunden der Umsatz sowie die Mitarbeiterzahl kontinuierlich, was den Neubau erforderlich macht.

Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU) und Edo-Geschäftsführer Marc Göschel kamen am Mittwoch zum symbolischen ersten Spatenstich am künftigen Firmensitz zusammen. Bei der Gelegenheit erhielt Marc Göschel gleich eine Teilbaugenehmigung. Damit können schon im April die Erdarbeiten beginnen. Das Grundstück erwirbt die Edo Logistik über die Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen. Geplant ist der Bau einer 4000 Quadratmeter großen Logistikhalle, hinzu kommt ein Bürogebäude, für das nochmal 700 Quadratmeter benötigt werden. Die Zufahrt zum neuen Firmensitz, an dem etwa 30 Mitarbeiter beschäftigt sind, soll über die Sonnenstraße erfolgen. Der aktuelle Zeitplan sieht vor, dass Halle und Büros Anfang 2021 bezogen werden können. Oberbürgermeister Neumann hat sich für die Ansiedlung im Gewerbegebiet an der Leipziger Straße stark gemacht. „Ich freue mich, dass die intensiven Gespräche zu diesem positiven Ergebnis geführt haben“, so das Stadtoberhaupt. Ein Dank gilt auch der Sparkasse Altenburger Land und der ausführenden Firma Grote, deren Vertreter aus den bekannten Gründen nicht am symbolischen ersten Spatenstich teilnehmen konnten.