Altenburg: Bibliothek präsentiert sich im neuen Outfit

Altenburg. Auf der Internetseite von Altenburg.

Die Stadtbibliothek Altenburg präsentiert sich seit einigen Wochen im neuen Outfit auf der Homepage der Stadt Altenburg. (www.stadt-altenburg.de).

Unter der Rubrik „Leben in Altenburg“ findet der Nutzer die Seiten der Stadtbibliothek, hier kann er sich über das Medienangebot informieren, über die digitale Bibliothek (Thue-bibnet) sowie über Servicefragen zum Anmelden in der Bibliothek, über das Verlängern von Medien und über die aktuellen Öffnungszeiten.

Unter „Wir über uns“ stellt die Bibliothek ihre Erwachsenenbibliothek mit Romanen und Sachliteratur, den Regionalbestand „Altenburgica“ und auch den Förderverein der Stadtbibliothek vor. Eine Extraseite gibt es für die Kinderbibliothek, auf der den Jüngsten alles rund um die Bibliothek kindgerecht erklärt wird.

Die Bibliothek in der Lindenaustraße 14 ist auch weiterhin zu den gewohnten Öffnungszeiten mit dem entsprechenden Hygienekonzept für die Nutzer da. Wer sich momentan nicht so lange in den Räumlichkeiten aufhalten möchte, kann telefonisch (03447) 31 50 58 oder per E-Mail bibliothek@stadt-altenburg.de seine Wünsche äußern und muss nur noch die Medien abholen.