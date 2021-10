Altenburg: Botanische Schätze aus Papier fertigen

Der bunte Herbst steht im Mittelpunkt der offenen Werkstatt in Altenburg am Sonntag.

Altenburg. Eine offene Familien-Werkstatt und eine Führung gibt es im Studio des Lindenau-Museums.

Am Sonntag, 17. Oktober, bietet das Lindenau-Museum Altenburg von 14 bis 17 Uhr eine offene Familien-Werkstatt unter dem Motto „Bunter Herbst unter Glas“ an. Zusätzlich widmet sich Anna Lutz, Museologin am Lindenau-Museum, um 15 Uhr dem Leben und Werk der Künstlerin Elisabeth Ahnert, heißt es.

In den Kursräumen des Studios würden am Sonntag unter dem Motto „Bunter Herbst unter Glas“ botanische Schätze aus Papier und Draht gefertigt. Der Kurs richte sich an Familien mit Kindern ab fünf Jahren und finde unter Anleitung von Textildesignerin Thekla Nowak statt. Eine vorherige Anmeldung sei dafür erforderlich.

Passend dazu gebe die Museologin Anna Lutz bei einer Sonntagsführung um 15 Uhr einen Einblick in das Leben und Werk der Künstlerin Elisabeth Ahnert. In vielen ihrer Darstellungen rückt die Künstlerin Natur- und Pflanzendarstellungen in den Mittelpunkt. Sie sprach davon, dass sie Blumen „anders, freier und übersetzter“ haben möchte.

Kostenfreies Angebot

Im Rahmen der Veranstaltung werde eine der Zeichnungen aus dem umfangreichen Bestand des Lindenau-Museums genauer vorgestellt.

Die offenen Familien-Werkstätten sowie Sonntagsführungen sind kostenfreie Angebote des Lindenau-Museums, die in der Kunstgasse 1 stattfinden und von wechselnden Dozenten oder Mitarbeitern des Lindenau-Museums durchgeführt werden.

Anmeldung unter E-Mail studio@lindenau-museum.de oder telefonisch unter 03447/89 55 48.