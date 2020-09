Autofahrer müssen in Altenburg eine Umleitung in Kauf nehmen.

Altenburg. Autofahrer müssen sich in der Brockhausstraße in Altenburg auf eine kurzzeitige Umleitung einstellen.

Die Altenburger Brockhausstraße ist von Mittwoch, 9. September, bis Donnerstag, 10. September, in Höhe der Hausnummer 8a für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Grund für die Sperrung sind umfangreiche Bauarbeiten am Grundstück, teilt die Stadt mit.

Die Umleitung des Zentrumsverkehrs erfolge über die Brecht-Straße. Der Verkehr in Richtung Bahnhof werde an der Friedrich-Ebert-Straße über Am Lerchenberg in Richtung Kanalstraße und Wettinerstraße umgeleitet.