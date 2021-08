Altenburg: Denkmalschutzfördermittel jetzt beantragen

Altenburg. Untere Denkmalschutzbehörde Altenburg nimmt Anträge entgegen.

Die Altenburger Denkmalschutzbehörde weist auf die Möglichkeit hin, dass auch für das kommende Jahr für Baumaßnahmen an Kulturdenkmalen beziehungsweise an Gebäuden in Denkmal-Ensemble-Bereichen der Stadt in begrenztem Umfang Fördermittel beantragt werden können.

Bauwillige Investoren, die mit denkmalpflegerischen Mehraufwendungen rechnen, können bei der Unteren Denkmalschutzbehörde der Stadt einen entsprechenden Antrag stellen.

Anträge bei Denkmalschutzbehörde

Voraussetzung für eine erfolgreiche Antragstellung ist die denkmalschutzrechtliche Erlaubnis für die vorgesehene Maßnahme.

Die Antrags-Formulare sind in der Unteren Denkmalschutzbehörde (Bauverwaltung und Bauordnung, Neustadt 7), Telefon 03447/59 46 38 (Jürgen Fröhlich) erhältlich. Dort werden auch genauere Informationen zum Thema gegeben.

Das Antragsformular und die zugehörige Förderrichtlinie können Internetnutzer zudem online auf den Stadtseiten finden (www.stadt-altenburg.de, Bereich „Wirtschaft und Bauen“).

Dort können diese Unterlagen sowie viele weitere wichtige Informationen auch aus-gedruckt werden.

Die Anträge müssen der Behörde spätestens bis zum 30. September vorgelegt werden, heißt es von der Stadt.

Kein Rechtsanspruch

Die zur Verfügung stehenden Fördermittel sind eine freiwillige Leistung des Freistaates Thüringen und dienen der Erhaltung und Instandsetzung denkmal-geschützter Bausubstanz. Ein Rechtsanspruch be-steht nicht.

Trotz der Reduzierung der Fördermittel in den letzten Jahren sollten durch die Eigentümer die erforderlichen Anträge auf jeden Fall gestellt werden.

Von Denkmalfördermitteln des Freistaates Thüringen profitieren in diesem Jahr mehrere private Hauseigentümer sowie die Stadtverwaltung Altenburg für die Erstellung einer gartendenkmalpflegerischen Zielstellung für den Schlosspark.