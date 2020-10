Altenburg: Die Gräuel der Zeiten in einen Rhythmus übertragen

Wenn Ilse Nagelschmidt in ihrer damaligen Lehrtätigkeit als Dozentin der Neueren Literaturwissenschaft ihre Studenten fragte, hätten die meisten von ihnen nichts mit dem Namen Nelly Sachs anfangen können. Dabei handelt es sich bei der Autorin nicht nur um eine Nobelpreisträgerin, sondern um eine der bedeutendsten Vertreterinnen der deutschen Nachkriegsliteratur.

Im 50. Todesjahr von Nelly Sachs gibt Ilse Nagelschmidt einen Einblick in ihr bemerkenswertes Leben, das von vielen Schicksalsschlägen begleitet wurde.

Angehörige sterben in Vernichtungslagern

Das Leben der Jüdin Nelly Sachs erscheint wie das Leben einer Getriebenen und Heimatlosen. Das kann auch Ilse Nagelschmidt bestätigen, die ihren Forschungsschwerpunkt in der Frauenliteratur des 19. bis 21. Jahrhunderts sowie in der DDR-Literatur hat.

Gerade im Briefwechsel mit dem Lyriker Paul Celan würde das tragische Schicksal von Nelly Sachs deutlich. Beide Autoren verarbeiteten in ihren Briefen die Schicksalsschläge während des Holocausts. Sie verloren Verwandte und Angehörige in den Konzentrations- und Vernichtungslagern. Die Aufarbeitung der Gräuel beginnt jedoch erst nach dem Zweiten Weltkrieg.

Flucht im allerletzten Moment

Nelly Sachs steht als Beispiel für viele deutsche Autoren, die während der nationalsozialistischen Herrschaft ins Ausland fliehen mussten. Das Dilemma dieser Exilzeit war, dass die Autoren zwar weiter in deutscher Sprache schrieben, ihnen jedoch das deutschsprachige Publikum fehlte.

Doch für Nelly Sachs war eine Sache viel entscheidender: Sie musste überleben. Als eine der letzten Juden überhaupt, konnte Sachs im Jahr 1940 aus Deutschland fliehen, informiert Nagelschmidt: „Noch auf den allerletzten Moment ist sie nach Stockholm in Schweden entkommen.“

Gedichte erinnern an ermordete Verwandte und Freunde

In Schweden lebt Nelly Sachs in einer kläglichen materiellen Situation. Sie schlägt sich als Wäscherin durch und ist auf Spenden sowie Unterstützung der jüdischen Gemeinde angewiesen. In den Jahren 1943 und 1944 erfährt sie vom Tod von Verwandten und Bekannten in den Todeslagern der Nationalsozialisten. In dieser Zeit habe Nelly Sachs auch ihre eigene jüdische Identität neu entdeckt.

So gedenkt sie im Gedichtband „Grabschiften in die Luft geschrieben“ in Porträtgedichten ihrer Verwandten und Freunde, die ermordet wurden. „Sie ist eine Poetin, die die Gräuel der Zeit in einen Rhythmus übertragen hat, der bis heute Gültigkeit hat“, verdeutlicht Nagelschmidt die Bedeutung der Lyrikerin.

Späte Ehrung einer tragischen Gestalt

Nach dem Zweiten Weltkrieg sei es zuerst die Literatur der DDR gewesen, die dem Schaffen von Nelly Sachs Aufmerksamkeit schenkte, erläutert Nagelschmidt: „In der BRD hat man ihre Texte nicht verstanden oder nicht verstehen wollen.“ So bekommt die Lyrikerin erst eine späte Ehrung für ihr großes Werk. Im Jahr 1966 wird sie mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet, 1967 wird an sie die Ehrenbürgerschaft ihrer Geburtsstadt Berlin verliehen.

Dennoch bleibt sie eine tragische Gestalt, die bis zu ihrem Lebensende mit psychischen Leiden und Verfolgungswahn aufgrund des Erlebten zu kämpfen hatte.

Bewusste Leerstellen regen zum Nachdenken an

Auch in den Gedichten von Nelly Sachs erscheint nicht alles auf den ersten Blick verständlich, so Nagelschmidt: „Man kann nicht alles entschlüsseln. Die Leerstellen sind ganz bewusst gesetzt, denn über diese nachzudenken, ist das Entscheidende.“

Für Barbara Ebert aus Fockendorf ist es ein erkenntnisreicher Vortrag gewesen: „Mir hat der Name Nelly Sachs vorher nichts gesagt. Ich bin immer beeindruckt von Frauen, die stark sind.“