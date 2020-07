Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Altenburg: Die Vielseitigkeit des Laufens entdeckt

Der Kreissportbund (KSB) Altenburger Land zeichnet Jens Hauser vom Skatstadtmarathon Altenburg e. V. mit der „KSB Sport Ehrenplakette“ aus.

Im Jahr 1997 absolvierte Jens Hauser, bis dato leidenschaftlicher Fußballer, seinen ersten Halbmarathon. Der Lauf erweckte in ihm eine neue Leidenschaft und er entdeckte für sich die Vielseitigkeit des Laufens. Seit dem hat Jens Hauser an vielen Stadtmarathons, aber auch Trail- und Hindernisläufen teilgenommen.

Als ausgebildeter Lehrer für Sport und Geschichte und heutiger Teamleiter eines Sportzentrums besteht ein Großteil seiner beruflichen Tätigkeit darin, in anderen Menschen die Liebe zum Sport zu erwecken. Dabei liegen ihm ganz besonders Kinder und Jugendliche am Herzen, heißt es in der Würdigung des KSB.

Es lag also nahe, dass Jens Hauser in seiner Freizeit ehrenamtlich für den Sport im Einsatz ist. Als Mitglied des Organisationsteams „Skatstadtmarathon“ hat er sich bei der Vorbereitung und Durchführung des alljährlichen Laufevents verdient gemacht. In diesem Jahr konnte der Skatstadtmarathon leider nicht wie gewohnt stattfinden. Dass der Jokerthon mit über 2400 Teilnehmern mehr als nur ein Ersatz geworden ist, begründet sich ganz maßgeblich in Jens Hausers Engagement. „Ohne Jens wäre dieses Event sicher nicht solch ein Erfolg gewesen“, sagt der Skatstadtmarathon Verein.