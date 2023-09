Altenburg: Die wunderbare Welt der Wildblumen

Altenburg. Städtemaler Anthony Lowe aus Zürchau präsentiert am Sonntag Bilder mit für ihn eher ungewöhnlichen Motiven

„Anstatt Blumen – In­stead of Flowers“ heißt die Ausstellung zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag in der Orangerie Altenburg. Der Maler Anthony Lowe zeigt am Sonntag, 10. September, von 10 bis 17 Uhr, Gemälde seines jüngeren Schaffens.

Eher ungewöhnlich für den Städtemaler, richtet er mit seinen Werken den Blick auf die Natur, die uns umgibt. Seine Blumenbilder legen sehr detailreich einen Mikrokosmos in Farben- und Formenvielfalt frei. Ein Gebinde aus Blumen ist ein beliebtes Geschenk und Mitbringsel bei Besuchen – an diese Geste erinnernd, entstand der Titel der Ausstellung „Anstatt Blumen“.

Doch Lowes Fokus liegt nicht auf kultivierten Blumen, sondern auf wildwachsenden Pflanzen. In seinen Bildern bleibt die Schönheit von Mohnblumen, Schafgarbe, der stattlichen Brennnessel oder Margeriten „für immer erhalten“.

Empfangen wird der interessierte Ausstellungsbesucher in der Orangerie aber zunächst durch ein großes Altenburg-Gemälde – ein Diptychon aus zwei zusammengehörigen Teilen. Auch zeigt der englische Künstler, der in Zürchau seine Heimat gefunden hat, unterschiedliche Stadtansichten.

Die Gemälde-Ausstellung für einen Tag wird vom Teehaus-Förderverein Altenburg organisiert.