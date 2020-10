Altenburg: Diese Bildungserlebnisse sollen hängen bleiben

In knapp drei Wochen soll es soweit sein. Aus Altenburg soll ein Campus werden. Doch nicht etwa Scharen von Studierenden werden über Markt und Gassen streifen, sondern es wird ein Campus für Kinder und Jugendliche. David Kürschner vom Christlichen Spalatin-Gymnasium und Malte Reinstein vom Staatlichen Friedrichgymnasium Altenburg haben das Projekt Demokratie-Campus Altenburg initiiert.

Gemeinsam die Demokratie kennenlernen

Die beiden Zwölftklässler informieren darüber, dass der Demokratie-Campus schon in den diesjährigen Sommerferien als schulübergreifendes Projekt entstanden ist. So wurden in Sommerprojekten erste Brainstormings, zu Deutsch Ideensammlungen, im August und September durchgeführt. Bei diesen sei deutlich geworden, dass zwischen den Schülern der verschiedenen Schulen ein gemeinsames Wir fehle. Dabei soll das Projekt des Demokratie-Campus nun Abhilfe schaffen. Doch es geht nicht nur um das Wir-Gefühl, sondern vor allem über Demokratie aufzuklären, erläutert David Kürschner: „Viele Schüler nehmen Demokratie nicht bewusst wahr, obwohl diese in ihrem Alltag vorhanden ist.“

Demokratie ist auch am Abendbrottisch präsent

Am 9. Oktober fand bereits eine erste Auftaktveranstaltung statt, bei der Schüler verschiedener Altenburger Schulen auf langen Blattgirlanden festhielten, was sie mit Demokratie verbinden. Das konnten auch ganz banale Dinge des Alltags sein, wie die gemeinsame Entscheidung einer Familie über das nächste Urlaubsziel am Abendbrottisch. Das gehöre schließlich mit zur Demokratie, demokratische Entscheidungen und Lernen, erklärt Malte Reinstein: „Wir wollen auch die kleinen Schüler abholen und aktivieren, über Demokratie nachzudenken und wie sie sich selber einbringen können.“ Der Kern des Projekts soll der Projekttag zum Tag der Demokratie am 9. November mit seinen 36 Veranstaltungen sein. Diesen Tag habe das siebenköpfige Projektteam ganz bewusst ausgewählt. Am Projekttag könne sich einerseits mit dem Thema Demokratie beschäftigt und andererseits soll an das historische Datum gedacht werden. Insgesamt sind 545 Schüler der neunten bis zwölften Klassenstufen aus vier verschiedenen Schulen Altenburgs aktiv mit beteiligt.

Für fast 1000 Schüler ist die Demokratie Thema des Tages

400 weitere Schüler der fünften bis achten Klassenstufe erhalten ein vielfältiges Programm in den Schulen. Beteiligt sind das Christliche Spalatin-Gymnasium, das Staatliche Friedrichgymnasium, die Staatliche Regelschule Gebrüder-Reichenbach sowie die Gemeinschaftsschule Erich Mäder.

Schüler diskutieren schulübergreifend über Demokratie

Am Tag der Demokratie soll Altenburg somit ein echter Campus für Schüler werden. In den Schulen erklären Theaterpädagogen oder Mitglieder des Jugendforums durch spielerische Methoden, wie etwa Planspiele, alles rund um das Thema Demokratie. Für die älteren Klassenstufen klären Referenten der Zentrale für politische Bildung oder der Universität Jena auf. Auch Lehrer könnten politische Themen am Projekttag aufgreifen, für die sonst im Schulalltag nicht genug Zeit wäre. Ziel sei es, dass Schüler unterschiedlicher Altersstufen zusammenkommen und sich untereinander austauschen, so David Kürschner: „Der Vernetzungsgedanke unter den Schülern ist für uns wichtig. Es geht um die Frage, was die Schüler anderer Schulen mit Demokratie verbinden. Wir geben dabei nur den Input.“ Die Schüler würden auch ganz direkt die kommunale Demokratie kennenlernen können. So wird etwa der Oberbürgermeister André Neumann (CDU) erklären, was die Aufgaben eines Bürgermeisters sind. Doch es geht auch allgemein um die Entscheidungsfindung in der Politik.

Demokratie-Campus soll keine Eintagsfliege sein

Entsprechend des geschichtsträchtigen Tages am 9. November wird zudem an die Reichspogromnacht gedacht und eine Stadtführung entlang von Stolpersteinen durchgeführt. „Aktivierung und Vernetzung steht für uns im Vordergrund“, erklärt Malte Reinstein. Beide Oberstufen-Schüler hoffen, dass das Projekt keine Eintagsfliege bleibt. Es bleibe spannend, zu sehen, was nach dem Projekt passiert, so David Kürschner: „Der Demokratie-Campus soll nachhaltig sein, gerade auf mögliche künftige Projekte bezogen.“