Altenburg: Film stellt neues Programm vor

Altenburg/Gera. Ensembles des Theaters sehen das Schöne unter der Sonne.

Die Sonne lacht, zumindest zeitweise, über Ostthüringen und die Pläne des Theaters Altenburg Gera für die Freiluftsaison sind groß: Alle fünf Sparten des Hauses arbeiten auf Hochtouren, um das Publikum endlich wieder mit Musiktheater, Schauspiel, Ballett, Puppentheater und Konzerten verzaubern zu können.

Premiere ist für den 28. Mai vorgesehen

Jetzt müssen nur noch die Zuschauer von dem Programm erfahren, aber wie? Das ist der Ausgangspunkt von „Das Schöne unter der Sonne“, dem neuen Filmprojekt des Theaters Altenburg Gera in Kooperation mit Altenburg TV, das am Freitag, 28. Mai, um 19 Uhr seine Premiere feiern wird.

Zu sehen ist der Film dann im Fernsehsender Altenburg TV, auf der Website www.theater-altenburg-gera.de, im YouTube-Kanal und auf der Facebookseite des Theaters.

Widrigkeiten auf dem Wegnach Altenburg

Im Film macht sich Generalintendant Kay Kuntze auf den Weg von Gera nach Altenburg, um dort das Programm für das Sommertheater vorzustellen und hat dabei mit allerlei Widrigkeiten zu kämpfen: Erst verpasst er den Zug, dann verirrt er sich im Wald und außerdem wird er ständig aufgehalten.

Seine Reise führt ihn vorbei an verwunschenen Windmühlen und skurrilen Teestunden, an rabiaten Friseuren und feiernden Chören. Entlang des Weges entfaltet sich ein buntes Panorama dessen, was viel zu lange hinter verschlossenen Theatertüren verborgen lag und jetzt sehnsüchtig auf ein Publikum wartet.

Sommertheater am eigenen Leib erlebt

Anstatt das Sommertheater anzukündigen, erlebt Kay Kuntze es am eigenen Leib. Und die Zuschauer mit ihm. „Das Schöne unter der Sonne“ ist ein Märchen darüber, wie schön der Sommer sein könnte.