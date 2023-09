Altenburg flickt zwei seiner Straßen

Tiefbauarbeiten stehen in Altenburg an.

Altenburg. In der kommenden Woche lässt die Stadt Altenburg in der Straße Beim Goldenen Pflug und auf einem Abschnitt der Zeitzer Straße Fahrbahnschäden beseitigen

In der kommenden Woche werden in der Straße Beim Goldenen Pflug und auf einem Abschnitt der Zeitzer Straße Fahrbahnschäden beseitigt. Für diesen Zweck muss der gesamte Abschnitt zwischen Puschkinstraße/Johannisvorstadt bis zur Lindenaustraße für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wird über Steinweg, Kreisverkehr Zeitzer Straße und Zeitzer Straße (zwischen Kreisverkehr und Lindenaustraße) abgeleitet.

In diesem Zusammenhang wird der Abschnitt Zeitzer Straße (in Höhe Tanzschule) zwischen Johannisstraße/Johannisgraben und der Baustelle zur Sackgasse. Die Einbahnstraße in diesem Bereich wird aufgehoben.

Die Arbeiten sollen im Zeitraum vom 25. bis 29. September durchgeführt werden.