Trommler aus Altenburg werden die „Mary Jane“ am Sonntag vor dem Rathaus begrüßen.

Altenburg. Das Motorsegelschiff „Mary Jane“ legt als kreatives Zentrum für Musik, Tanz und Malerei vor dem Altenburger Rathaus an.

Altenburg für zwei Wochen am Meer

Am Sonntag, 30. August, geht gegen 15 Uhr das Motorsegelschiff „Mary Jane“ am Altenburger Rathaus vor Anker. Das vier Tonnen schwere Stahlschiff verwandelt den Marktplatz bis zum 13. September in einen Hafen und wird zum kreativen Zentrum für Musik, Tanz und Malerei.

Die Altenburger Trommler von „Como Vento“ begleiten die Schiffsankunft und machen mit Samba und mächtig Groove Lust auf Tanzabende unter freiem Himmel.

An den Samstagen stimmt Anja Losse vom Tanzraum Altenburg mit Salsa-Tanzkursen lateinamerikanisch ein und die Weltmusik-Band „Colectivo Los Excéntricos“ aus Weimar entführt mit ihrem besonderen Vier-Kontinente-Sound in ferne Länder.

Klanginstallation im Inneren

Wenn die Dämmerung hereinbricht, beginnt in der zweiten Woche das Pflaster des Marktes von selbst zu leuchten. Dann haben die Kinder des Förderzentrums „Erich Kästner“ im Stadtteil Nord zum Thema Reisen ihre Finger im Spiel, mit viel Fantasie und speziellen Leuchtfarben. Der offene Hafen lädt ein zum Flanieren und miteinander ins Gespräch kommen. Wer die „Mary Jane“ näher kennen lernen möchte, kann sie ersteigen und der Klanginstallation im Inneren des Schiffes lauschen. Sie ist ein Projekt der Erich-Kästner-Kinder.

Die verschiedenen Aktionen bilden den Auftakt zum Werkstatt-Festival „Altenburg am Meer“, das im nächsten Jahr die ganze Stadt in ein außergewöhnliches Projekt einbinden wird. Vom 24. Mai bis 3. Juli 2021 wird die Skatstadt an die Gestade der Weltmeere versetzt. Auf spielerische Weise ist jeder eingeladen der Frage nachzugehen, welche Möglichkeiten sich daraus ergeben.

Große Parade im Juli nächsten Jahres

Kreativer Kopf des Projektes ist das internationale Künstlerteam um den Weimarer Verein „Other Music Academy“ (OMA). Gemeinsam mit Jugendlichen wird der Verein das Motorsegelschiff „Mary Jane“ zum Kulturschiff umbauen und wieder seetüchtig machen.

Die Bootswerft ist Dreh- und Angelpunkt des Werkstatt-Festivals, das von Workshops begleitet wird. Sechs Wochen lang bieten Werkstätten rund um Altenburg Gelegenheiten für soziokulturelles Miteinander und Austausch: Beim Geschichtenschreiben zum Wasserwesen Mensch, beim Papierschöpfen für Flaschenpost an die Zukunft in der alten Fockendorfer Papierfabrik oder den Vorbereitungen zur großen Parade am 3. Juli 2021.