Altenburg: Gemeinsam online tanzen

Nach der erfolgreichen Tanz-Challenge zum Song „Jerusalema“ legt Anja Losse vom Tanzraum Altenburg nun nach und startet Challenge Nummer 2.

Hoffen auf Straßentanz

Am 20. März lädt die Tanzpädagogin alle kleinen wie großen Tanzfans zum kostenlosen Online-Workshop ein, um mit ihnen die Choreographie zu „Think about things“ einzuüben. Getanzt wird um 15 Uhr und um 17.30 Uhr via Zoom.

Losses Wunsch: Hoffentlich bald gemeinsam in den Straßen von Altenburg diese Choreo zu tanzen, so zum Beispiel am Welttanztag (29. April), beim Stadtmenschfestival (5. und 6. Juni) oder am 3. Juli zur Parade von Altenburg am Meer.

Für Infos, den Zoom-Link zum Workshop und Fragen steht Losse unter Telefon 0176/78 03 67 77 zur Verfügung oder per E.Mail an info@tanzraum-altenburg.de.

Die ursprüngliche Choreo, die Anja um ein paar Tanzraum-“Zutaten“ anreicherte, entstand im Sommer 2020, während das Projekt „Altenburg am Meer“ auf dem Altenburger Markt Station machte.