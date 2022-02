Theater Altenburg-Gera: Aus der Reihe tanzen und unvergessene Titel singen

Altenburg/Gera. Das halten die Bühnen in Altenburg und Gera in den nächsten Tagen bereit.

In den nächsten Tagen hält das Programm des Theaters Altenburg-Gera wieder Spannendes bereit. Hier ein Überblick.

Altenburg

Ob eine Vorstellung am Freitag, 18. Februar, im Altenburger Theaterzelt stattfinden kann, wird je nach Wettersituation am Vormittag auf der Webseite des Theaters sowie in den entsprechenden Social-Media-Kanälen bekanntgegeben.

Wer kennt es nicht, das Märchen „Rapunzel“ der Brüder Grimm? Die poetische Inszenierung mit Marionetten ist bereits seit 1987 am Puppentheater zu sehen und hat seitdem Generationen von Kindern verzaubert. Puppenspielerin Marcella von Jan lässt die Geschichte in ihrem großen Klappbilderbuch am Samstag, 19. Februar, um 16 Uhr im Theaterzelt-Foyer wieder entstehen. Für die Veranstaltung gibt es gegebenenfalls Restkarten an der Theaterkasse im Theaterzelt.

Ballettgala am Samstag

Die Tänzer des Thüringer Staatsballetts präsentieren am Samstag, 20. Februar, um 19.30 Uhr im Theaterzelt im Rahmen der Ballettgala „Tanz aus der Reihe“ ihr Können: sei es durch Pas-de-Deux, die von realen Paaren oder WG-Konstellationen getanzt werden oder durch Soli und kontaktlose Formate, die Humor versprühen und das schauspielerische Talent der Akteure zum Vorschein bringen.

Das Musical „Monty Python’s Spamalot“ feiert am Sonntag, 27. Februar, um 18 Uhr im Theaterzelt Altenburg Premiere. In Zusammenarbeit mit dem Theater Altenburg-Gera und der Vereinigung der Theaterfreunde für Altenburg und Umkreis findet dazu am Sonntag, 20. Februar, 11 Uhr im Theaterzelt ein Theaterfrühstück statt.

Die Schauspieler Markus Lingstädt, Manuel Struffolino, Sebastian Schlicht und Mario Radosin sowie der Opernchor bieten erste Einblicke in Szenen und Songs des Musicals. Schauspieldirektor und Regisseur Manuel Kressin, Schauspielkapellmeister Olav Kröger, Videokünstler Mike Langer und Dramaturgin Sophie Oldenstein stellen die Inszenierung vor. Der Eintritt ist frei.

Casting von Pop-Formationen ist keine Erfindung der „RTL-Superstars“. Das gab’s auch schon 1927 bei den legendären „Comedian Harmonists“. Dort herrscht hinter den Kulissen nicht immer eitel Sonnenschein. 1997 in der Komödie am Kurfürstendamm in Berlin uraufgeführt, handelt das musikalisch-biografische Bühnenstück „Die Comedian Harmonists“, das am Sonntag, 20. Februar, um 18 Uhr im Theaterzelt Altenburg zu erleben ist, von der Geschichte des durch Titel wie „Mein kleiner grüner Kaktus“, „Veronika, der Lenz ist da“ oder „Wochenend’ und Sonnenschein“ unvergessenen Sextetts.

Gera

Am Freitag, 18. Februar, 10 Uhr wird im Puppentheater das Märchen „Dornröschen“ für Kinder ab fünf Jahren gespielt. Aus einem aufklappbaren Bilderbuch quillt die Geschichte der Brüder Grimm hervor: Dornröschen bekommt zum Geburtstag die besten Wünsche der Feen, doch leider hat man die 13. Fee vergessen. Die rächt sich mit einem Fluch, der nur durch die zwölfte Fee mit einem einhundertjährigen Schlaf gemildert werden kann.

Für die Veranstaltung gibt es gegebenenfalls Restkarten an der Theaterkasse im Puppentheater.

Philip Glass ist einer der wichtigsten Vertreter der zeitgenössischen Musik. Seine Werke gehören im Konzert und Ballett, in der Filmmusik und nicht zuletzt auch im Musiktheater seit langem international zum Repertoire. Für seine 2000 in Seattle uraufgeführte Kammeroper „In der Strafkolonie“ griff Glass auf Franz Kafkas 1919 veröffentlichte gleichnamige Erzählung zurück.

Das Werk, in einer Inszenierung von Angelika Zacek, präsentiert das Theater Altenburg-Gera am Freitag, 18. Februar, um 19.30 Uhr in der Bühne am Park Gera.

Von der Kritik gefeiert

Von der Kritik 1996 als sprachlich brillante Komödie gefeiert, wurde „Der Krüppel von Inishmaan (The Cripple of Inishmaan)“ von Martin McDonagh schnell zum Bestseller. Nach seiner Uraufführung am Londoner Royal National Theatre brachten weitere Bühnen das Stück heraus. Am Samstag, 19. Februar, um 19.30 Uhr ist das Schauspiel im Großen Haus Gera zu sehen.

Klänge voller Sehnsucht und Geschichten von der Liebe können im 292. Foyerkonzert mit dem Motto „Historia de un amor“ am Sonntag, 20. Februar, um 11 Uhr im Konzertsaalfoyer Gera erlebt werden.

Wie jedes Jahr finden sich die Musiker des Theaters Altenburg-Gera mit Gästen zusammen, um ihrer Liebe zur lateinamerikanischen Musik ein eigenes Konzert zu widmen. Miriam Zubieta (Gesang), Johannes Neupert (Violine), Jesus Antonio Clavijo Rojas (Violoncello), Ji Woo Lee (Klavier), Mihail Cunetchi (Akkordeon) und Norbert Stark (Kontrabass) machen die Klänge Argentiniens, Kolumbiens und Panamas erlebbar und interpretieren Lieder und Instrumentalstücke von Astor Piazzolla, Julián Plaza, Carlos Eleta Almarán und einigen anderen Komponisten.

In der Bühne am Park ist am Sonntag, 20. Februar, um 16 Uhr das Märchen „Der gestiefelte Kater“ zu erleben. Das Grimmsche Märchen, bearbeitet von Jörg Brettschneider, entführt mit viel Spannung und Komik in die Abenteuer eines frechen Katers.

Die Tänzerinnen und Tänzer des Thüringer Staatsballetts präsentieren am Sonntag, 20. Februar, um 18 Uhr im Großen Haus Gera im Rahmen der Ballettgala „Tanz aus der Reihe“ ihr Können.

Karten gibt es an den Theaterkassen in Gera (Bühne am Park, Theaterplatz 1) und in Altenburg (in der Tourismusinformation Altenburger Land, Markt 10). Darüber hinaus erfolgt der Kartenvorverkauf jederzeit auch online im Webshop.

Aktuelle Corona-Informationen auf www.theater-altenburg-gera.de