Altenburg: Gesundheit auch im Glauben finden

Im Rahmen der diesjährigen Woche der Seelischen Gesundheit finden vom 15. bis 19. Oktober zahlreiche Veranstaltungen im Altenburger Landkreis statt.

Zur Eröffnung dieser besonderen Woche fand am Sonntag in der Altenburger Brüderkirche der Gottesdienst „Heile mich Herr, so werde ich heil.“ statt.

Ein besonderer Gottesdienst zur seelischen Unversehrtheit

So konnten die Besucher und Besucherinnen einem Gottesdienst für Kranke und Gesunde mit vielfältiger Musik, biblischem Lebensimpuls, Interviews und Möglichkeit zur persönlichen Segnung beiwohnen. „Gesundheit ist mehr als die Freiheit von körperlichen Gebrechen. Sie bedingt ein rundum seelisches, körperliches und soziales Wohlbefinden. Dafür sollte eines ins andere greifen – und auch der Glaube trägt dazu bei.“, erläuterte Pfarrer Sandro Vogler. „Heute findet ein besonderer Gottesdienst statt. Und es ist ein sehr niedrigschwelliger, das bedeutet, man braucht keiner Vorwissen.“

Eröffnungsgottesdienst fand zum ersten Mal statt

Es ist auch überhaupt das erste Mal, dass die Woche der seelischen Gesundheit durch einen Gottesdienst eröffnet wird. „Es geht hier und heute und in der gesamten Woche einfach oft um Einsamkeit und die Sinnsuche.“, erklärte Christian Schäfer, Chefarzt der Psychiatrie. „Es geht dabei auch um die Frage: Wie kann mir der Glaube helfen, gesünder zu werden?“

Zu Beginn des Gottesdienstes wurde gesungen. Ein Lied, in dem Gott gedankt wird und in dem die Zeile vorkommt: „Ein Arzt ist uns gegeben, der selber ist das Leben; Christus, für uns gestorben, der hat das Heil erworben.“

Und es wurde im nächsten Gesang Jesus Christus gehuldigt: „Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen. Was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht, Amen. Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele.“

Berührt waren schließlich alle Anwesenden, als eine erste persönliche Beichte abgelegt wurde. Mutig vor allen berichtete ein Mann darüber, wie er zum Glauben fand. Zunächst kam er in eine Depression und hatte sogar Suizidgedanken. Irgendwann wollte er in ein Kloster ziehen. Aber das wäre wohl die Flucht vor den Problemen gewesen. Also begann alles mit einem ersten „Vater Unser“, welches viel Kraft spendete. Im Nachgang kamen auch jeweils Angehörige zu Wort.

Wer wollte, konnte sich an diesem Sonntag persönlich segnen lassen. Oder nach dem Gottesdienst zum Austausch bleiben. „Wenn Sie seelsorgliche Begleitung und weiterführende Gespräche suchen, dann wenden Sie sich gerne an seelsorge@lukasstiftung-altenburg.de oder melden sich unter der Telefonnummer 03447/ 562-114.“, möchte Pfarrer Vogler informieren. „Wir sind sehr froh, dass wir diesen Gottesdienst heute erleben dürfen.“

Der nächste Gottesdienst in der Evangelischen Kirchgemeinde findet dann am 22. Oktober als Gottesdienst mit Abendmahl statt. Er wird um 10. 30 Uhr in der Herzogin Agnes Gedächtniskirche gefeiert.

Im Rahmen der Lukasstiftung wird der nächste Gottesdienst am 2. November um 15 Uhr im Andachtsraum der Klinik gefeiert.

Wer seelsorgliche Begleitung sucht: seelsorge@lukasstiftung-altenburg.de oder unter der Telefonnummer (03447) 562-114