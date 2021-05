Altenburg: Hiesiger Theaterschauspieler vor der Filmkamera

Schauspieler Robert Herrmanns gastiert in der Telenovela „Sturm der Liebe“.

Altenburg. Schauspieler Robert Herrmanns gastiert in der Telenovela „Sturm der Liebe“.

Er schätzt die Vielseitigkeit seines Berufs – von Theaterbühne bis Fernsehdreh – und lebt seine Leidenschaft fürs Schauspiel voll aus: Der 31-jährige Robert Herrmanns ist seit September 2020 festes Mitglied im Schauspielensemble am Theater Altenburg Gera. Doch er begeistert nicht nur auf der Bühne das Publikum, sondern konnte auch schon vor Filmkameras überzeugen.

Comeback gelungen

So gelang es Herrmanns als Gast in der erfolgreichen ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“ mitzuspielen. Er wurde für die Rolle des Georg Fichtl besetzt, welche nun seit dem 6. Mai in den täglichen Folgen zu sehen ist.

Fichtl kommt für einen Werbespot in das Hotel „Fürstenhof“. Der amtierende deutsche Meister im Florettfechten hat nach einem ähnlichen Schicksal, wie Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspár) es hat, sein Comeback geschafft und wird deshalb von ihr bewundert. Die beiden lernen einander kennen und so entwickelt sich eine spannende Beziehung.

Montags bis freitags im Ersten

Zu sehen ist „Sturm der Liebe“ mit Robert Herrmanns als Georg Fichtl in den kommenden Wochen immer montags bis freitags 15.10 Uhr im Ersten und in der ARD-Mediathek.

Die Serie wird seit 2005 in Bayern von der Bavaria Fiction produziert und soll die erfolgreichste Daily Europas sein.

Probe für Mystery-Musical

Robert Herrmanns, der von 2010 bis 2014 an der Universität Mozarteum Salzburg Schauspiel studierte, übernahm neben verschiedenen Engagements an Theatern (unter anderem Koblenz, Salzburg, Regensburg) bereits Rollen in Fernsehproduktionen wie „dasbloghaus.tv“ (BR), „In aller Freundschaft“ (ARD) und „Aktenzeichen XY … ungelöst“ (ZDF).

Derzeit probt Robert Herrmanns am Theater Altenburg Gera für seine Rolle im Mystery-Musical „Krabat“, welches im Juli und August 2021 an der Bockwindmühle Lumpzig als Freilichtspektakel aufgeführt werden soll.

Doch der Schauspieler ist nicht der Erste, der von Ostthüringen in das bayerische Fernsehhotel „Fürstenhof“ gereist ist. Moritz Tittel war 2007 bis 2009 im Ensemble am Theater Altenburg Gera engagiert und danach spielte er von 2011 bis 2013 die Hauptrolle des Konstantin Riedmüller in der Telenovela „Sturm der Liebe“.