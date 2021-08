Altenburg: Historische DDR-Quartette neu aufgelegt

Altenburg. Sechs alte Spiele sind aufgearbeitet und digitalisiert worden.

So mancher erinnert sich mit Wehmut an die Kindertage und die Großmutter mit ihren schönen Märchenquartetten, an gemeinsames Spielen und Erzählen, als es noch wenig andere Abwechslung gab. Genau diese Erinnerungen möchten die sechs historischen DDR-Quartette hervorrufen, die der Altenburger Spielkartenladen und der Spika-Verlag gemeinsam wieder aufgelegt haben.

In Archiven gestöbert

Ralf Viehweg, leidenschaftlicher Unternehmer in Sachen alte DDR-Spiele, und Christine Büring, Eigentümerin des Spielkartenladens in Altenburg, haben sich zusammengetan und in den Archiven der Altenburger Spielkartenfabrik gestöbert. „Die Auswahl fiel uns schwer, weil die Grafik bei den alten Quartetten so wunderhübsch ist“, sind sich die beiden Partner einig. Deshalb haben sie sich auch dafür entschieden, nicht eines, sondern sechs verschiedene Spiele aufzuarbeiten und zu digitalisieren.

Original-Formate beibehalten

Zarte Bilder mit eingängigen Reimen finden sich im Quartett „Das fröhliche Jahr“ und in den „Waldgeisterlein“. Spielerisch lernen kann man im Quartett „Heilkräuter“. Zum Quartett „Mein Märchenreich“ gibt es ein kleines Heftchen mit den Märchen zum Vorlesen. Für die ganz kleinen ist das „Kikkeriki“ ein buntes Vergnügen, bei dem es gilt, verschiedenstes Federvieh zu sammeln. Das entzückende „Schwarze Peter mit Reimen“ ist ein Schwarzer-Peter-Spiel, bei dem nicht ein Kater, sondern ein kleiner Junge der Schwarze Peter ist.

1500 Stück pro Quartett

Alle Spielkarten sind wie in den historischen Vorlagen in einer liebevoll gestalteten Pappschachten verpackt. Die originalen Formate wurden ebenso beibehalten wie die originalen Rückseiten. Die ausgewählten Kartenspiele sind für Erwachsene und Kinder ab vier Jahre spielbar.

Die erste Auflage ist limitiert auf 1500 Spiele pro Quartett-Sorte und wird in ausgewählten Spiele-Länden und natürlich im Spielkartenladen der Altenburger Tourismus GmbH am Markt in Altenburg, sowie online unter www.spielkartenladen.de verkauft. Der Preis pro Spiel beträgt 9,99 Euro.