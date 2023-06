Altenburg: In 30 Minuten über 500 Kilometer durch Thüringen und Sachsen reisen

Altenburg. Zur Museumsnacht öffnet Künstler Anthony Lowe sein 360-Grad-Panorama im Flaschenturm des Altenburger Schlosses.

Gäste aus Bulgarien besuchten kürzlich das Panorama im Flaschenturm des Altenburger Schlosses und wurden vom Künstler Anthony Lowe auf eine Reise von Eisenach bis zur Sächsischen Schweiz mitgenommen. Dafür brauchten sich die sehr interessierten und erstaunten Rotarier nicht vom Fleck zu bewegen. Im Flaschenturm ist das Lowe-Panorama seit zehn Jahren fest installiert.

Zur Museumsnacht am Freitag, 30. Juni, kann jeder Besucher mit Lowe auf Reisen gehen. Er wird das 360-Grad-Panorama im Flaschenturm von 18 bis 23 Uhr öffnen für das Erlebnis von 560 Kilometern Landschaft, Städte und Sehenswürdigkeiten.

Virtuelle Reise erzählt die Geschichte eines Tages

Innerhalb einer halben Stunde kann der Besucher reisen – ohne seinen Standort in Altenburg zu verlassen. Das Panorama erzählt eine Geschichte über einen Tag in Thüringen und Sachsen mit einer Klang- und Musik-Komposition von Falk Zenker und einer Lichtinstallation von Mario Bösemann.

Zur Museumsnacht erklärt der englisch-deutsche Maler Anthony Lowe auch, wie es gelang, den Innenraum des 1000 Jahre alten Turmes in eine visuelle Entdeckungsreise zu verwandeln.

Das wohl kleinste Panorama Deutschlands entstand von 2011 bis 2013 und wurde durch bürgerschaftliches Engagement finanziert. 18.000 Fotografien aus über 50 Orten hat der aus England stammende und in Zürchau bei Nobitz lebende Maler dafür digital bearbeitet. Entstanden ist ein Städteporträt in beeindruckenden Farben, das sich der Komposition seiner Gemälde annähert. Über den Schaffensprozess Lowes, die Arbeit am Panorama, ist im Flaschenturm auch ein Dokumentarfilm zu sehen, der zeigt, was vor der erfolgreichen Eröffnung des Panoramas 2013 lag.

Freitag, 30. Juni, 18 bis 23 Uhr, Flaschenturm im Schloss Altenburg: „Von Eisenach bis zur Sächsischen Schweiz“ – das Panorama von Anthony Lowe in Anwesenheit des Künstlers.