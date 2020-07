Eine Fahne mit einer Friedenstaube. In Altenburg wollen Demonstranten den Abzug der Atomwaffen aus Deutschland fordern.

Altenburg. Bei einer Mahnwache in Altenburg soll für einen Abzug der Atomwaffen aus Deutschland geworben werden.

Altenburg: Mahnwache für Atomwaffenabzug

Zu einer Mahnwache für den Abzug von Atomwaffen aus Deutschland wird am Mittwoch, 8. Juli, in Altenburg aufgerufen. Diese finde zwischen 15 und 17 Uhr in der Marktgasse statt, teilt Barbara Ebert von der Friedensgruppe Give Peace a Chance mit.

Bei der Demonstration berufe man sich auf einen fraktionsübergreifenden Bundestagsbeschluss aus dem Jahr 2010, der den Abzug der US-amerikanischen Atomwaffen aus Deutschland fordere, so Ebert. Es sei an der Zeit, diesen Beschluss umzusetzen. Mit einer Unterschrift könnten Teilnehmer dieser Forderung Nachdruck verleihen, heißt es.

Gleichzeitig unterstütze man die Aktion am Mittwoch, bei der durch das Hissen der Peace-Flagge an Rathäusern für Frieden geworben werden soll.