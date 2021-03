Am Theaterplatz und in der Marstallstraße in Altenburg werden am Dienstag, 16. März, Inspektionsarbeiten am Abwasserkanal durchgeführt. Zu diesem Zweck kommt es zu Fahrbahnbeeinträchtigungen am Theaterplatz, teilt die Stadtverwaltung mit.

Gleichzeitig werde die Marstallstraße zwischen Keplerplatz und Theaterplatz zur Einbahnstraße. Die Zufahrt vom Theaterplatz in die Marstallstraße sei dabei nicht möglich. Der Verkehr aus der Gegenrichtung werde gewährleistet.