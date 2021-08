Altenburg: Mit der Ente Eike auf Herausforderungen reagieren

Altenburg. Für jeden Kindergarten im Altenburger Land soll es eine Materialbox geben.

Die Corona-Pandemie verändert alle Lebensbereiche und auch die pädagogische Arbeit in den Kindertageseinrichtungen des Landkreises Altenburger Land.

„Von heute auf morgen wurde der Alltag vieler Kinder auf den Kopf gestellt. Sie durften nicht mehr in die Kita gehen, auf dem Spielplatz spielen oder Oma und Opa besuchen. Kinder verstehen das oft nicht und machen sich Sorgen. Sie haben in der Corona-Pandemie Erfahrungen gesammelt, die es aufzuarbeiten gilt.“, so die Fachkraft für Suchtprävention, Lydia Leder.

Die Kindheit ist vollgepackt mit Entwicklungsaufgaben, also Herausforderungen, die ein Kind meistern muss. Es ist wichtig, dass das Thema der psychischen Gesundheit sehr viel stärker in den Fokus gerückt wird, so Leder. Das Wichtigste ist, darüber zu reden, um gemeinsam diese Zeit zu bewältigen.

Kreative Lösungen finden

„Neue Zeiten bedeuten auch neue, kreative Lösungen zu finden.“ Diesem Motto verschrieb sich Lydia Leder, die bei Horizonte gGmbH in Altenburg angestellt ist, und entwickelte ein Angebot in Form einer Box, welche für eine eigenständige Umsetzung innerhalb der Kindertagesstätte gedacht ist. Als Einstieg, je nach Entwicklungsstand der Kinder ab drei Jahren, biete dieses Angebot ein sensibles Arbeiten mit den Kindern, in Hinblick auf verschiedene suchtpräventive Thematiken. Anhand dieser Box erlernen die Kinder neue Handlungsmöglichkeiten, welche ihnen dazu verhelfen sollen, in bestimmten Situationen kompetent zu reagieren.

Die Box „Eike, die Ente“ wird nun im Landkreis auf Reisen gehen, sodass jede Kindertagesstätte über eine Materialbox verfügen kann.

Claudia Psurek, Leiterin der Kindertagesstätte Sonnenkäfer in Meuselwitz, konnte als Erste diese Box in Empfang nehmen und „Eike die Ente“ in den Händen halten, welche in Kooperation mit der Horizonte gGmbH Fachbereich Arbeit, Beschäftigung und Zuverdienst (ABuZ) hergestellt wurde.