Altenburg: Mit der Nadel Bilder in Druckplatte graviert

Altenburg. Im Studio Bildende Kunst Altenburg ist die Kaltnadelradierung vorgestellt worden.

Seit der Eröffnung im Herbst 1971 ist das Studio Bildende Kunst über 50 Jahre ein fester Bestandteil des Lindenau-Museums Altenburg.

Bereits vor 173 Jahren eröffnete der Museumsgründer Bernhard August von Lindenau eine „Anstalt für Jünglinge aus dem Altenburger Lande zum unentgeltlichen Unterricht im freien Handzeichnen, im architektonischen Zeichnen, im Modellieren und in der Baukunst“.

Künstler und Laien fördern

Dieses Ziel des Museumsgründers, junge Künstlerinnen, Künstler und Laien zu fördern, wurde somit ab 1971 neu belebt. In Kursen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene kann man sich im Zeichnen, Malen, Töpfern, Drucken, Textilgestalten und dergleichen üben.

Am Samstag konnten Interessenten im Studio in der Kunstgasse 1 an einem Workshop teilnehmen, bei dem mit einer spitzen Nadel Bilder in eine Druckplatte aus Zink graviert wurden. „Bei der Kaltnadelradierung wird die Zeichnung mit einer Stahlnadel direkt in die Druckplatte eingeritzt“, erläutert Studiomitarbeiterin Therese Heller mit Blick auf ihre Kollegin Doreen Kaiser, die gerade diese Form des Radierens vorführte. Später trug Grafikerin Heller vollflächig Druckfarbe auf und wischte dann die Zinkdruckplatte wieder blank. Die Farbe haftete aber weiter in den Ritzen.

Nach dem Pressen konnte der Workshopteilnehmer eine eigens kreierte Radierung mit nach Hause nehmen.