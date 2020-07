Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Altenburg mit Kinderaugen sehen

Ein Stadtspaziergang der anderen Art unter dem Motto „ABGelaufen – Kleine und große Leute unterwegs“ startet am 16. Juli.

Not macht erfinderisch. So könnte man die Initiative der Museen der Stadt und der Tourismusinformation Altenburger Land überschreiben, auch oder gerade in Corona-Zeiten sowohl die Altenburger als auch Touristen zu einem Besuch nach Altenburg zu locken. Die Macher haben sich einen Stadtspaziergang für Familien ausdacht, der auch gern von Erwachsenen, die mal wieder das Kind in sich entdecken wollen, in Anspruch genommen werden kann.

Die Museen möchten auf Ungewöhnliches, Kurioses und Verstecktes aufmerksam. Dabei wird der Spieß umgedreht und die Kinder bestimmen zum Beispiel, wer in der Familie die längste Nase hat und die kuriosen Aufgaben lösen muss. Väter sollten ihre Kenntnisse in Physik und Biologie auffrischen, um sich nicht zu blamieren und Kinder finden bunte Strähnen in den Haaren aller Familienmitglieder sicher toll. Es gilt zu rätseln, zu messen, zu suchen, zu malen, zu entdecken, zu fotografieren und zu reiten.

„ABGelaufen“ startet am 16. Juli und läuft bis 30. August.

Details zum Stadtspaziergang

Der Entdeckerplan mit allen Stationen und Aufgaben kann in jeder der beteiligten Einrichtungen kostenfrei erworben werden (Lindenau-Museum Altenburg, Kunstgasse 1; Tourismusinformation Altenburger Land, Markt 10, Parkhotel Altenburg, Rezeption oder Bootsverleih; Rote Spitzen Altenburg; Residenzschloss Altenburg, Naturkundemuseum Mauritianum; Historischer Friseursalon. Der Entdeckerplan steht auf der Website der Tourismusinformation unter www.altenburg.travel.de. Ein Großteil der Ziele und Aufgaben ist immer erreichbar und kostenfrei, die Einrichtungen, in denen Eintritt bezahlt werden muss, sind im Plan gekennzeichnet. Es gibt ein Gewinnspiel. Der Entdeckerplan kann an einem Tag gemütlich abgelaufen werden, aber auch an mehreren Tagen.