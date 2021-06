Altenburg: Musical und Ballettgala am Wochenende

"Hedwig and the Angry Inch" hat in Altenburg Premiere.

Altenburg/Gera. Am Theater Altenburg Gera geht es unter Einhaltung von Corona-Auflagen wieder los.

Nach monatelanger Abstinenz kommen Theaterfans nun auch wieder auf ihre Kosten.

Altenburg

Am Freitag, 4. Juni, um 19.30 Uhr hat das Musical „Hedwig and the Angry Inch“ im Theaterzelt Altenburg Premiere. Die zweite Vorstellung folgt gleich am Samstag, 5. Juni, um 19.30 Uhr und die vorerst letzte Vorstellung schon am Sonntag, 6. Juni, um 18 Uhr ebendort.

„Hedwig and the Angry Inch“ ist weit mehr als ein Glam-Rock-Musical über eine Drag-Queen aus Ostberlin. Zwischen den bizarren Wendungen im Leben der Protagonistin erzählen Stephen Trask und John Cameron Mitchell in ihrem 2001 in New York uraufgeführten Stück von einer Grenzgängerin zwischen Ost und West, zwischen den Geschlechtern, zwischen Glück und Elend auf der Suche nach Liebe, Anerkennung und der eigenen Identität.

Gera

Auf der Freilichtbühne vor der Bühne am Park Gera wird am Freitag, 4. Juni um 19.30 Uhr sowie am Samstag, 5. Juni um 19.30 Uhr, und am Sonntag, 6. Juni, um 14.30 Uhr die Ballettgala „TanzLust“ aufgeführt.

Das Thüringer Staatsballett präsentiert einen facettenreichen und mitreißenden Querschnitt aus beliebten Choreografien von Silvana Schröder, Nils Christe und Michel Fokine. Ob schwungvolle Soli, ausdrucksstarke Duette oder kraftvolle Gruppenkonstellationen – mal lyrisch verträumt, mal temporeich dynamisch oder sogar humorvoll – aus heißen Rhythmen, eingängigen Melodien und Funkensprühenden Bewegungen entsteht ein tanzlustiges Spektakel.

Zum 287. Foyerkonzert am Sonntag, 6. Juni, um 11 Uhr auf den Platz vor der Bühne am Park Gera präsentieren Musiker der Dualen Orchesterakademie Thüringen ein abwechslungsreiches Programm.

Neben beschwingten Titeln wie den „Three Preludes“ von George Gershwin, romantischen Klängen der „Miniaturen“ Antonín Dvořáks und den lässig-jazzigen „Children’s Songs“ von Chick Corea werden auch sphärische Klanggebilde und spektakuläre Virtuosenstücke unbekannterer Komponisten wie Adam Scott Neal, Rick Peperkamp und anderen zu hören sein.

Corona-Informationen

Aufgrund der aktuellen Thüringer Corona-Verordnung ist am gesamten Wochenende 4. bis 6. Juni für die Besucher in Gera bei einer Inzidenz unter 35 kein Corona-Test notwendig. Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist im Freien bis zum Erreichen des Platzes zu verwenden.

In Altenburg ist ein negativer Corona-Test notwendig, da hier der Inzidenzwert zu kurz unter 35 liegt. Ein Nachweis über das Testergebnis (Antigen-Schnelltest maximal 24 Stunden gültig, PCR-Test maximal 48 Stunden gültig) ist am Einlass vorzuzeigen. Alternativ kann ein mitgebrachter Selbsttest unter Aufsicht vor Ort durchgeführt werden. Dafür sind mindestens 20 Minuten Wartezeit einzuplanen.

Offizielle Teststellen sind auf der Internetseite des Theaters aufgeführt, ein Test am Theater ist nicht möglich. Vollständig Geimpfte und Genesene benötigen keinen Test, müssen aber einen Nachweis vorlegen. Es gibt keine Testpflicht für Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahrs. Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist im Theaterzelt während des gesamten Aufenthalts zu verwenden.

Kassenöffnung und Einlass erfolgen 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn. Es gibt keine Pause und keine Gastronomie.

Infos und Karten in den Theaterkassen, telefonisch unter 0365/8 27 91 05 oder 03447/58 51 60 sowie online unter www.theater-altenburg-gera.de.

Wegen der erforderlichen Erfassung von Kontaktdaten ist derzeit kein Kartenverkauf über externe Vorverkaufsstellen möglich.