Altenburg: Neue Asphaltdecke für Schmöllnsche Vorstadt

Altenburg. Über 500.000 Euro werden investiert. Auch die Gehwege werden saniert.

Für mehr als eine halbe Million Euro beginnt der Ausbau der Schmöllnschen Vorstadt in Altenburg. Das teilte die Stadtverwaltung mit.

Der Abschnitt zwischen den beiden Kreuzungsbereichen zur Puschkinstraße und zum Johannisgraben erhält eine Asphaltdecke. Auch an die Fußgänger wird gedacht: Die Gehwege werden im besagten Abschnitt ebenfalls erneuert.

Der Baubeginn erfolgt am 19. April. Die Fahrbahn wird auf dem etwa 115 Meter langen Abschnitt auf einer Breite zwischen 6,50 Meter und 7,75 Meter an der Bushaltestelle asphaltiert – das bedeutet, dass sich die Fahrbahn im Anschlussbereich zur Puschkinstraße ausweitet.

In nördlicher Richtung, also in Fahrtrichtung Puschkinstraße, werden nach Abschluss der Baumaßnahme sieben Parkplätze zur Verfügung stehen, die mit Granitpflaster in ungebundener Bauweise befestigt werden.

Vollsperrung bis Mitte Juli

Bei der beidseitigen Erneuerung der Gehwege werden Granitplatten in gebundener Bauweise verlegt, sodass Laufstreifen entstehen. Vorhandene Grundstückszufahrten werden als Gehwegüberfahrten wieder hergestellt.

Während der Bauarbeiten, die dem Zeitplan zufolge bis Mitte Juli dauern werden, wird der Abschnitt der Schmöllnschen Vorstadt voll gesperrt. Der Zugang zu den Gebäuden wird sichergestellt, heißt es.

Für das aufwändige Tiefbauprojekt stehen Fördermittel von Bund und dem Freistaat Thüringen zur Verfügung. Die Baukosten summieren sich voraussichtlich auf circa 510.000 Euro.