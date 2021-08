Altenburg: Neues aus altem Fett und Öl schaffen

In privaten Haushalten gesammeltes Öl kann in Eimer gesammelt werden. Berndt Bio Energy aus Wünschendorf nimmt die entgegen und entsorgt das Öl. Dafür wurden im Altenburger Land, im Landkreis Greiz und in Gera spezielle Behälter aufgestellt. Vertriebsleiter Steffen Hadlich mit einem Öli-Eimer.

Altenburg. Altenburger Land macht mit beim Öli-Projekt. Entsorgung in Wertstoffhöfen des Kreises möglich.

Pommes frites aus der Fritteuse, da läuft nicht nur Kindern das Wasser im Mund zusammen. Wenn es dann nach dem Essen ans Putzen geht, stellt sich die Frage, wohin mit dem gebrauchten Frittieröl.

Am besten zu den Sammelstationen auf die Wertstoffhöfe des Landkreises beziehungsweise zum Recyclingzentrum nach Altenburg bringen, rät Andrea Gerth. Auf gar keinen Fall sollte altes Speiseöl über den Ausguss oder die Toilette entsorgt werden, so die Werkleiterin des Dienstleistungsbetrieb Abfallwirtschaft und Kreisstraßenmeisterei weiter. Denn dies verursache zum einen hartnäckige Ablagerungen im den Abflussleitungen, die teure Reinigungs- und Reparaturarbeiten nach sich ziehen können. Darüber hinaus würden dadurch auch Kläranlagen belastet. Verstopfungen, Geruchsbildung und Verschmutzungen sind auch hier die Folgen, die letztendlich von den Kommunen und Verbrauchern zu zahlen sind.

„Und natürlich dürften Speiseöle und -fette nicht über die Restmüll- oder Biotonne entsorgt werden“, betont die Leiterin des Eigenbetriebs. Zum Entsorgen von im privaten Haushalt anfallendem gebrauchte oder überlagerte Speiseölen und -fetten sollte deshalb die kostenlose Annahme der Öle und Fette auf den Recyclinghöfen sowie dem Recyclingzentrum genutzt werden.

„Wer für den Transport zu den Höfen kein geeignetes Gefäß hat, kann sich zuvor einen Öli-Eimer holen“, verweist Gerth auf den Service für die Bürger. Ist der Eimer dann mit Altspeiseöl oder alten Speisefetten gefüllt, könne dieser einfach auf den nächsten Recyclinghof zurückgegeben werden.

Treibstoff wird gewonnen

Zu Speiseöl und -fett zählen zum Beispiel Frittierfette, Butterreste, Sonnenblumen-, Raps-und Olivenöl. Diese Abfälle werden nach der Sammlung einer Verwertung zugeführt. Energie und Treibstoff werden daraus gewonnen. Mineralölreste etwa aus Motoren oder Getrieben umfasst das Angebot jedoch nicht, diese sind extra zu beseitigen. Ebenfalls werden von Gastronomiebetrieben, Großküchen, Imbissbetrieben und ähnliche Gewerben, bei denen größere Mengen anfallen, nicht angenommen. Auch diese müssen über einen speziellen Speisefettentsorger entsorgt werden.

Die Öli-Idee stammt von der Wünschendorfer Berndt Bio Energy GmbH, die zu Beginn des Jahres mit einem neuen Entsorgungsprojekt gestartet ist.

Betriebsleiterin Denise Neumann sei der ökologische Aspekt wichtig. Sie möchte, dass Rohstoffe nicht einfach weggeworfen, sondern wiederverwendet werden.

Die Öli-Boxen sind unter anderem auch in Greiz, Berga, Zeulenroda-Triebes und natürlich in Wünschendorf bei Berndt Bio Energy zu finden, ebenso beim Selgros in Gera, zudem steht in der Geraer Hainstraße im Wertstoffhof eine. „Wir wollen gern unser gesamtes Entsorgungsgebiet erschließen“, sagt die Betriebschefin, die bereits viele Zweckverbände angeschrieben und ihr Projekt vorgestellt und um Unterstützung gebeten hat.

www.oeli-thueringen.de