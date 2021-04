Altenburg: Neues Bier zum 150. Jubiläum

Altenburg. Altenburger Brauerei bringt Sommerhell auf den Markt.

Die Altenburger Brauerei feiert 2021 ihren 150. Geburtstag. Pünktlich zum Jubiläum stellt das Familienunternehmen ihr neu gebrautes Saisonbier, das Sommerhell, vor und eröffnet den ersten Onlineshop.

Corona durchkreuzt Partypläne

Die großen Feierpläne der Brauerei hat die Corona-Pandemie zwar durchkreuzt, aber die Leidenschaft am Bier lässt sie sich nicht nehmen. Bastian Leikeim, Geschäftsführer der Brauerei, schwelgt in Erinnerungen: „2019 haben wir die ersten Pläne für die 150-Jahr-Feier geschmiedet. Wir hatten eine große Feier geplant mit Streetfoodwagen, Livemusik und natürlich mit gutem Bier. Aber nun sieht alles anders aus. Die Lage ist nicht schön, aber wir machen das Beste daraus. Auch ohne Feierlichkeiten möchten wir für die Bierliebhaber Genussmomente schaffen und sie mit einer neuen Bierspezialität sowie unserem Onlineshop überraschen.“

Online-Shop eröffnet

Dieses Jahr hängen die Urlaubspläne noch in der Luft. Aber die Altenburger Brauerei will sich den Spaß am Sommer nicht nehmen lassen und hat dafür ein Bier entwickelt. „Wir wussten, was uns und unseren Bierliebhabern fehlt: Das perfekte Sommergefühl – Leichtigkeit, Wärme und Spaß. Also dachten wir uns, wir entwickeln ein Bier, welches uns dieses einzigartige Gefühl bringt. So ist unser Sommerhellentstanden.“, berichtet Braumeister Felix Loschinski. Das Saisonbier ist ein Schankbier mit nur 3,5 Volumenprozent Alkohol und wurde mit einem neuen Maischverfahren eingebraut. Trotz des geringen Alkoholgehaltes habe es einen vollmundigen Körper. Das Sommerhell ist ab sofort in ausgewählten Märkten erhältlich, allerdings nur bis Ende des Sommers und nur solange der Vorrat reicht. In der kalten Jahreszeit wird es von einer neuen winterlichen Brauspezialität abgelöst.

Passend zum Biergeburtstag startet die Altenburger Brauerei am 23. April ihren ersten Onlineshop. Unter www.altenburger-shop.de können künftig alle Biersorten der Brauerei online bestellt werden. Außerdem werden die beliebten Shirts, Jacken und Hoodies angeboten. Auch Geschenkpakete, Kühlboxen und vieles mehr stehen zum Versand bereit.