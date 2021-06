Altenburg: Online-Vortrag über die Demokratie

Altenburg. Referentin ist die Münchner Historikerin Hedwig Richter.

Dass alle Menschen gleich sind, galt lange Zeit als absurd. Wie diese revolutionäre Idee aufkam, Wurzeln schlug und gerade in Deutschland so radikal verworfen und so selbstverständlich wieder zur Norm wurde wie nirgends sonst, ist das Thema des nächsten Vortrages in der Reihe „Akademie in der Aula – online“ der Volkshochschule Altenburger Land.

Am kommenden Montag, 7. Juni, erzählt die Münchener Historikerin Hedwig Richter ab 18 Uhr die Geschichte der Demokratie in Deutschland. Der Vortrag findet live in der vhs.cloud statt, dem Online-Netzwerk der deutschen Volkshochschulen.

Anmeldungen sind unter www.vhs-altenburgerland.de sowie telefonisch unter der Nummer 03447/507928 möglich.