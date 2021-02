Altenburg: Onlineangebote ersetzen Gruppentraining nicht

Die Turnhallen geschlossen – die Schwimmhalle zu – der Sport soll nun für weitere Wochen aussetzen.

Das dies offenbar nötig ist, bedauern die Sportler des SV Lokomotive Altenburg sehr, wie sie in einer Pressemitteilung schreiben. Und weiter „Wie es im Anschluss weitergeht, wissen wir nicht. Was wir wissen ist, dass unser Sport für die Gesundheit wichtig ist. Wichtig ist es, die Kinder spielerisch in Bewegung zu bringen, weil dies Spaß und Lust auf mehr verspricht. Wir haben für Eltern und Großeltern elf Videos auf www.lokomotive-altenburg.de verlinkt, die zeigen, wie sie mit einfachen Spielen für jeden Tag die Bewegungsfreude ihrer Kinder stärken und zugleich ihre Koordination trainieren.“ Bewusst sind sich die Altenburger, dass Onlineangebote das Gruppentraining nicht ersetzen können. Deshalb haben sie sich etwas ausgedacht.

Zur Ergänzung von sportlichen Aktivitäten haben sie unter „Fit ins neue Jahr – trotz Corona“ Teil 2 effektive Body Workouts mit der Hockey-Nationalspielerin Lena Micheel auf der Homepage des Vereins für die Fitness aller Sportfans zur Verfügung gestellt. Diese bieten die Möglichkeit zum Eins-zu-Eins-Mitmachen (in Echtzeit).

Die Videos seien für Einsteiger und für Profisportler geeignet, da die Übungen unterschiedliche Schwierigkeitsstufen bieten. Durch die Fortsetzung der Einschränkungen und der damit verbundenen Schließungen der Turnhallen fällt es leicht, mit den Übungen zu Hause fit zu bleiben.

Interessierte können zudem bei der Abteilung Fußball vorbeischauen: Fußball-Landestrainer Christian Kucharz stellt Übungen mit verschiedenen Schwerpunkten vor, die ohne Probleme in der Wohnung absolviert werden können. Jetzt heißt es nur: ausprobieren. Der Verein freut sich auf Rückmeldungen zu den Angeboten an Vorstand-SVLok@gmx.de

Kontakt: Internet: www.lokomotive-altenburg.deInstagram: sv_lok_altenburgTwitter: @SVLokAltenburg.