Altenburg: Ossietzky-Straße zeitweise dicht

In der Altenburger Carl-von-Ossietzky-Straße kommt es zu Sperrungen.

Altenburg. Grund dafür sind Inspektionsarbeiten am Abwasserkanal.

Bis Mittwoch, 6. Oktober, kommt es in der Altenburger Carl-von-Ossietzky-Straße zu temporären Sperrungen. Grund dafür sind Inspektionsarbeiten am Abwasserkanal, teilt die Stadtverwaltung mit.

So werde am heutigen Dienstag der Bereich zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Haeckelstraße gesperrt. Anschließend sei am Mittwoch der Bereich zwischen Haeckelstraße und Gutenbergstraße betroffen.

Der Abschnitt Gutenbergstraße bis Martin-Luther-Straße sei von Donnerstag bis Freitag vollständig gesperrt. In der folgenden Woche von Montag bis Mittwoch schließen sich die Arbeiten im Abschnitt zwischen Martin-Luther-Straße und Zeitzer Straße an, heißt es.

