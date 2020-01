Altenburg. Mit kleinen Präsenten und umfangreichen Informationen will die Stadt die Willkommenskultur verbessern.

Altenburg schnürt Pakete für seine Neubürger

Die Stadtverwaltung Altenburg beginnt in der kommenden Woche mit einer neuen Art der Begrüßung. Ab Montag werden im Pass- und Meldeamt im Johannisgraben alle Neubürger der Stadt bei ihrer Anmeldung mit einer zusätzlichen Überraschung willkommen geheißen. Sie erhalten diese aus den Händen der Mitarbeiter, neben der Hilfe zu den notwendigen Anmeldeformalitäten, als Gruß und als Zeichen dafür, dass sich die Stadt über jeden freut, der sich entschließt, seinen Wohnsitz in Altenburg zu nehmen.

Ausgangspunkt dafür war die Idee, die Willkommenskultur im Landkreis Altenburger Land insgesamt im Hinblick auf die Werbung um Zuzug von Familien zu verbessern und für Zugezogene die Orientierung im neuen Umfeld zu erleichtern. Das hat den Arbeitskreis „Familie schafft Zukunft“ inspiriert, sich über Möglichkeiten eines sogenannten Begrüßungspaketes Gedanken zu machen.

So entstand ein gemeinsames Vorhaben, das nun zunächst in Altenburg umgesetzt wird. Das kleine Willkommensgeschenk für Altenburgs neue Einwohner versteht sich im Landkreis als Pilotprojekt. Finanziert wird es aus Mitteln aus der Thüringer Landespauschale für das solidarische Zusammenleben der Generationen (LSZ).

Informationenund kleine Präsente

Der Inhalt eines Willkommenspaketes: Skatkarten, Buch, Chipkarte, Fahrplan und Unmengen weiterer Informationen. Foto: Ronny Seifarth

In einer mit Bildern der Stadt bedruckten Papiertüte werden – neben anderem Informationsmaterial – Flyer übergeben, die ein Grußwort des Oberbürgermeisters beinhalten. Hinzu kommt eine Chipkarte, auf der ein QR-Code aufgedruckt ist. Über diesen kann mittels Handy eine Website aufgerufen werden, die alle relevanten Informationen für Neubürger in übersichtlicher Form anbietet.

Das reicht von Öffnungszeiten und Rufnummern wichtiger Behörden, über Adressen und Ansprechpartner von Kindertagesstätten und Schulen bis hin zu Verweisen auf weiterführende Informationssysteme, wie den Freizeitführer des Kreises, den Wegweiser für Senioren. Auch andere Institutionen, wie die Homepage der Stadt und des Landkreises, Altenburger Land sind vertreten.

Soweit der Vorrat reicht, füllen zusätzlich kleine Präsente der Stadt die Tüten, von Skatkarten oder Büchern über die Stadt Altenburg bis hin zu Werbematerial des Tourismusverbandes oder von städtischen Einrichtungen.

Die Stadt hat dazu ansässige Unternehmen aufgerufen, sich einzubringen und mit einem eigenen kleinen Präsent an Neubürger auf sich aufmerksam zu machen.

Weitere Städtesollen folgen

Im Laufe des Jahres werden weitere Städte aus dem Landkreis von dem Projekt profitieren können. Federführend hierfür ist ebenfalls der Arbeitskreis Familie schafft Zukunft, der seit langem insbesondere durch die Organisation des Familienkonzertes in Altenburg auf sich aufmerksam macht. Oberbürgermeister André Neumann (CDU), Mitglieder des Arbeitskreises und Verwaltung hoffen auf positive Resonanz. Zudem freuen sie sich über ein Feedback und nehmen gern Anregungen entgegen, was aus Sicht der Neu-Altenburger noch an Informationen benötigt wird, heißt es von Seiten der Stadtverwaltung.