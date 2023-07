Altenburg: Skat in den Ferien

Kathleen Niendorf über internationale Gäste im Altenburger Land

Hoher Besuch in offiziellen Gemäuern, wie dem Residenzschloss Altenburg, lockt natürlich in Zukunft noch mehr Besucher und Besucherinnen an.

Und das ist auch gut so, denn die Ausstellungen sind merklich mit sehr viel Liebe zum Detail gestaltet worden. Ich finde die Sonderausstellung besonders spannend, denn ein Blick auf die letzten Jahrzehnte Museumsgeschichte ist sehr spannend. Die Gästebucheinträge belegen dabei, dass unter anderem auch japanische Gäste in Altenburg zu Besuch waren.

Meiner Meinung nach ist für internationale Gäste ein Besuch in der Skatstadt unverzichtbar. Denn Skat gehört zu Deutschland wie die Brezel. Auch die Dauerausstellung ist definitiv einen Besuch wert, gerade jetzt in den Ferien.

Schön finde ich, dass solche kulturellen Höhepunkte immer wieder in den Fokus der Betrachtung gerückt werden und so nicht in Vergessenheit geraten.

Auch ich werde in meinem Urlaub einmal in Ruhe durch die Räumlichkeiten des Residenzschlosses gehen und in die Museumsgeschichte abtauchen.