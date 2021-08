Altenburg: Solisten aus fünf Sparten präsentieren Programmausschnitte

Die Moderatoren: Generalintendant Kay Kuntze (links) und Schauspieldirektor Manuel Kressin führen in Altenburg durchs Programm.

Altenburg/Gera. Die Auftaktveranstaltung für die Theater-Spielzeit findet am 19. September im Theaterzelt statt.

Seit Goethes Zeiten ist bekannt, dass ein bunter, abwechslungsreicher Spielplan Garant für großen Publikumszuspruch ist. Und wer könnte ein vielfältigeres Angebot bieten als ein Fünf-Sparten-Theater?

Ob Musiktheater, Schauspiel, Ballett, Puppentheater oder Konzert: Auch die Spielzeit 2021/22 hält in Altenburg für jeden Geschmack die passenden Angebote bereit. Zur Eröffnungsgala wird gleich mehrfach geladen. Die Auftaktveranstaltungen finden in Altenburg am Sonntag, 19. September, um 14.30 sowie um 18 Uhr im Theaterzelt Altenburg statt.

Ausschnitte aus verschiedenen Werken

Als eingespieltes Moderatorenteam begrüßen Generalintendant Kay Kuntze und Schauspieldirektor Manuel Kressin das Publikum. Zur Eröffnungsgala präsentieren Solistinnen und Solisten aller fünf Sparten Ausschnitte aus verschiedenen Werken. Zuschauer können sich freuen auf den heiter-beschwingten Auftakt mit „Golliwogg’s Cakewalk“, Auszüge aus dem Märchen „Des Kaisers neue Kleider“ sowie mehr oder weniger dramatische Opernszenen aus „Eugen Onegin“, „In der Strafkolonie“, „Die menschliche Stimme“ oder aus dem Stück „Der Wildschütz“.

Zudem erleben Zuschauer erste Einblicke in die Ballett-Uraufführungen Corpus und Erzählte Erinnerungen, Szenen aus den Tschechow-Dramen „Der Heiratsantrag“ und „The Bear“ in Schauspiel und Oper, berührende Passagen aus „Die Ratten“, „Vater“ und „Nathans Kinder“, den fulminanten Auftritt der „Comedian Harmonists“, einen Ausschnitt aus „Mein Freund Bunbury“ sowie beschwingte Operetten-Nummern aus „Die ganze Welt ist himmelblau!“ und „Der Vetter aus Dingsda“.

Weitere Termine

Die musikalische Leitung haben Generalmusikdirektor Ruben Gazarian, Thomas Wicklein und Yury Ilinov. Für die szenische Einrichtung zeichnet sich Generalintendant Kay Kuntze verantwortlich. Bühne und Kostüme gestaltet Elena Köhler. Choreografiert wird das Programm von Silvana Schröder und Yuri Hamano. Die dramaturgische Leitung haben Sophie Jira und Felix Eckerle.

Weitere Termine im Großen Haus in Gera: Freitag, 17. September, 19.30 Uhr; Freitag, 24. September, 19.30 Uhr; Samstag, 25. September, 19.30 Uhr und Sonntag, 26. September, 14.30 Uhr.

Weiterer Termin im Theaterzelt Altenburg: Montag, 20. September, 18 Uhr.