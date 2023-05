Altenburg: Sperrung der Kreuzung bis Juli verlängert

Altenburg. Die Bauarbeiten an der Abwasserleitung Rosa- Luxemburg-Straße in Altenburg dauern weiterhin an.

Die Energie- und Wasserversorgung Altenburg GmbH informiert über den aktuellen Stand zum Bauvorhaben „Rekonstruktion Abwasserleitung Rosa- Luxemburg-Straße in Altenburg, 1. Bauabschnitt: Pauritzer Platz und Johann-Sebastian-Bach-Straße bis Kanalstraße“. So teilt das Unternehmen mit, dass mit Baubeginn im August 2022 alle am Bau Beteiligten guter Dinge waren, dass bereits im Winter 2022/2023 der Kreuzungsbereich für den Verkehr wieder freigegeben werden könne.

Mit zunehmenden Baufortschritt hätten sich dann aber immer mehr Hindernisse ergeben, wobei längere Lieferzeiten der Materialien nur eine geringere Rolle spielten. Vielmehr seien gänzlich nicht beziehungsweise in zu geringerer Anzahl gelieferte Kanalklinker sowie das Telekommunkations-Leitungspaket zu bautechnischen Herausforderungen geworden, die Umplanungen erforderlich machten.

Somit ist eine erneute Verlängerung der Sperrung der Kreuzung bis Ende Juli unumgänglich. Derzeit ist die Verkehrsfreigabe für die 1. Augustwoche vorgesehen.