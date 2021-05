Altenburg sucht Baumpaten für den Friedhof

Altenburg. Zahlreiche Neupflanzungen sind wegen der ungewöhnlichen Hitze und Trockenheit notwendig

Der 500 Jahre alte Altenburger Friedhof ist mit seinen 15 Hektar eine grüne Oase. Er verfügt über einen beachtlichen Bestand von über 3000 Bäumen. Erhalt und Pflege dieses natürlichen Reichtums stellen eine große und angesichts des Klimawandels immer schwerer werdende Aufgabe dar, die nun mit Patenschaften gelöst werden soll.

Nach Angaben von Christian Bettels hätten Bürger den Wunsch an die Friedhofsverwaltung herangetragen, sich auf dem Wege von Baumpatenschaften für den Erhalt und die Erneuerung des Bestandes einzusetzen. „Derartige Unterstützung ist sehr willkommen“, so der Sprecher der Altenburger Stadtverwaltung.

In den vergangenen drei Jahren litten viele Baumarten unter der ungewöhnlichen Hitze und Trockenheit, auch auf dem Altenburger Friedhof. In vielen Fällen waren die entstandenen Baumschäden so groß, dass es auch zu Fällungen kommen musste. Dadurch bildeten sich auf dem Friedhof große Bestandslücken aus, auch Stieleichen und Weymouthskiefern im Bereich der Fürstengruft mit einem Alter von 80 bis 150 Jahren waren sehr stark betroffen.

Die verlorenen Bäume gilt es nun durch Neuanpflanzungen zu ersetzen. Dabei wird darauf geachtet, dass Gehölze gepflanzt werden, die besser angepasst sind. Die Verwaltung sei bestrebt, den grünen Charakter des Friedhofs zu erhalten. So wurden in den letzten Jahren mehr als 50 Bäume, 600 Blühsträucher, 6000 Frühblüher und 350 Wildrosen gepflanzt. An der Urnengrabanlage wurde beispielsweise eine Kleinbaumallee mit bienenfreundlichem Apfeldorn angelegt, was das Areal optisch aufwertet. Auch wurden sechs Kugeltrompetenbäume, welche sich an der Treppenanlage hinter dem Krematorium befinden, durch Einzelspender finanziert.

An den gesponserten Baum kann ein Hinweisschild mit dem Namen des Spenders angebracht werden. Bei speziellen Wünschen hinsichtlich des Standortes, der Baumart oder einer Namensnennung sollten sich die Spender vorher telefonisch an die Friedhofsverwaltung unter Telefon 0162/4584057 wenden.