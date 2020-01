Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Altenburg sucht Landesmeister im Mensch ärgere Dich nicht

Altenburg erlebt am 26. Januar 2020 die erste Thüringer Landesmeisterschaft im Mensch ärgere Dich nicht. Im Bachsaal des Residenzschlosses heißt es ab Nachmittag "An die Würfel, fertig, los!". Insgesamt 68 große und kleine Fans des Brettspiels wetteifern dabei um den Turniersieg. Der wird in drei Runden ausgewürfelt, auf den Gewinner wartet am Ende ein großes Spielepaket. Die Landesmeisterschaft organisiert haben der Schloss- und Kulturbetrieb Residenzschloss Altenburg sowie die Vereinigung Altenburger Spieletage des Evangelisch-Freikirchlichen Gemeindezentrums Altenburg in Zusammenarbeit mit der Schmidt Spiele GmbH. Wer gewinnt und was sonst noch geschieht bei dieser Meisterschaftspremiere im Residenzschloss, lesen Sie auf www.otz.de sowie in der Print-Ausgabe der Ostthüringer Zeitung.