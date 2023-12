Altenburg swingt mit Rotkäppchen und dem Teufel

Außerdem in Altenburg zu erleben: „Der Teufel mit den drei goldenen Haaren“ in einer schön-schrillen Inszenierung am Sonntag, 10. Dezember, um 16 Uhr im Theaterzelt Altenburg.

Altenburg. Die Theatertipps von Freitag, 8. Dezember, bis Sonntag, 10. Dezember, in Altenburg

Sinfonieorchester und Jazzband, diese seltene Kombination verspricht das Konzert „Swing in the City“. Das Philharmonische Orchester Altenburg Gera und das Metropolitan Jazz Orchestra unter Leitung von Generalmusikdirektor Ruben Gazarian werden am Freitag, 8. Dezember, um 19.30 Uhr im Theaterzelt Altenburg ihre Klangkörper vereinen und die Fußspitzen des Publikums zum Wippen bringen. Eine gehörige Portion Leidenschaft, Bigband-Sound und Glamour gibt es inklusive. Um 18.45 Uhr findet eine Einführung im Zeltfoyer statt.

Es wird wieder gemütlich. Bei einem leckeren Getränk und in entspannter Atmosphäre findet am Freitag, 8. Dezember, um 20 Uhr im Restaurant „Brühl 7“ in Altenburg wieder die Literatur-Bar statt. Gemeinsam mit Theaterpädagogin Anna Fricke kann sich über das Buch „Saturday“ von Ian McEwan ausgetauscht werden. Das Angebot ist kostenfrei.

Mit dem Ballettabend „Corpus“ präsentiert das Thüringer Staatsballett unter der Leitung von Ballettdirektorin Silvana Schröder einen Ballettabend der Extraklasse. In temporeichen Gruppenchoreographien und eindrucksvollen Tanzbildern steht Werden, Sein und die Vergänglichkeit des Menschen im Fokus. Das vielfältige Tanzstück lädt am Samstag, 9. Dezember, um 19.30 Uhr zu einer emotionalen und sinnlichen Entdeckungsreise im Theaterzelt Altenburg ein.

Von wegen Frauen sind schüchtern und hilflos. Das Rotkäppchen ist mit dem Wolf fertig geworden, dann wird ihm das auch mit Jäger Rudi gelingen, der seine Mutter Adelheid heiraten möchte. Mit viel Witz bringt Puppenspieler Roland Mernitz am Sonntag, 10. Dezember, um 11 Uhr im Heizhaus Altenburg eine humorvolle Version des Märchenklassikers „Rotkäppchen“ auf die Bühne. Empfohlen für Märchenfreunde ab vier Jahren.

Kindgerecht und humorvoll inszeniert präsentiert das Theater Altenburg Gera unter der Regie von Generalintendant Kay Kuntze am Sonntag, 10. Dezember, um 16 Uhr das Grimmsche Märchen vom „Teufel mit den drei goldenen Haaren“ auf der Bühne im Theaterzelt Altenburg. In diesem Märchen erzählt das Schauspielensemble vom Glückskind, das auszog, den Teufel zu überlisten. Empfohlen ab sechs Jahren.

