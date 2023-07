Altenburg: Thomas Jäschke wirft seinen Hut in den Ring

Altenburg. Sozialdemokraten nominieren Kandidat für Oberbürgermeisterwahl

Thomas Jäschke steht für die Altenburger SPD als künftiger Oberbürgermeister für die Skatstadt Altenburg bereit.

Jäschke warb auf der jüngsten Mitgliederversammlung der SPD für seine Kandidatur als Oberbürgermeister für die Skat- und Residenzstadt sowie zukünftige Spielestadt. „Ein Ort, wo Tradition auf Moderne trifft“, wie er in seiner Bewerbungsrede ausführte.

Der 38-jährige Diplom-Ingenieur ist Stadtrat in Altenburg und vielseitig ehrenamtlich tätig. Seit vielen Jahren ist Thomas Jäschke in der SPD engagiert und geht nun bewusst als Bewerber in den Wahlkampf.

Die Mitgliederversammlung hat die Bewerbung angenommen. Hierzu erklärt Thomas Jäschke: „Mir geht es mit Blick auf die Zukunft der Stadt Altenburg in erster Linie um die Menschen, die hier leben. Deshalb ist mein Thema bei der bevorstehenden Wahl ‘Uneigennützig und engagiert für Altenburg – der Mensch im Fokus’. Dieses Motto stellt die Essenz meines bisherigen Handelns dar und ist auch die Maxime, wie ich als künftiger Oberbürgermeister die Arbeit als Stadtoberhaupt angehen werde.“

In seiner Bewerbungsrede skizzierte Jäschke die vier Trümpfe seines Wahlprogramms: Eine moderne bürgernahe Verwaltung, eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung, ein florierender Tourismus und die Menschen vor Ort.

Thomas Jäschke arbeitet aktuell in einer mittelständigen Gießerei in Meuselwitz. Dort ist er als Betriebsratsvorsitzender tätig. In Altenburg ist er vielerorts unterwegs.

Kontakt: E-Mail info@tjabg.de