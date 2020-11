Altenburg: Tüftler, Techniker und junge Talente gefragt

Auch dieses Jahr können sich Hobby-Tüftler, junge Forscher und kleine Einsteine mit interessanten Projekten an Jugend forscht beteiligen. Nur noch bis zum 30. November 2020 können Jungforscher ihre Projekte für die Wettbewerbsrunde 2021 unter dem Motto „Lass Zukunft da!“ anmelden. Die 15- bis 21-jährigen starten in der Sparte „Jugend forscht“, jüngere Teilnehmer ab Klasse 4 in der Juniorensparte „Schüler experimentieren“.

Projekte aus diversen Fachbereichen können eingereicht werden

Noch besteht allerdings kein Grund zur Hektik. Für die Anmeldung im Internet reicht zunächst die Festlegung eines Forschungsthemas aus. Bei den unterschiedlichen Fachgebieten dürfte sicher für jeden etwas dabei sein. So kann unter den Fachgebieten Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik oder Technik gewählt werden. Ist das Fachgebiet und Forschungsthema festgelegt, können Nachwuchs-Wissenschaftler in der Schule, im Schülerforschungszentrum oder auch zu Hause forschen, tüfteln und experimentieren. Erst am 18. Januar 2021 müssen die Teilnehmer die schriftliche Ausarbeitung ihres Forschungsprojekts einreichen.

Projekte bedeuteten Imagegewinn für Schulen

Über die Bedeutung von Jugend forscht kann Heinz Teichmann, Patenbeauftragter von Jugend forscht, genauer informieren. Die Arbeit an Jugend forscht – Projekten ergänze demnach nicht nur den regulären Schulunterricht. Die ehrgeizigen Schülerprojekte seien auch ein Gradmesser für die Qualität der Lehre im naturwissenschaftlich-technischen Bereich. Zudem könnten die Schüler auch individueller gefördert werden, durch eine spezielle Betreuung. Letztlich bedeuteten die Projekterfolge des Wettbewerbs, die in den unterschiedlichsten Medien präsentiert werden, einen erkennbaren Imagegewinn für die Schule.

Vielfältige Projektideen von Computertechnik bis Tierbeobachtung möglich

Junge Wissenschaftler, die bei Jugend forscht teilnehmen möchten, können zum Beispiel Erleichterungen für Menschen mit Behinderung konstruieren, zu erneuerbaren Energien forschen oder innovative Computersoftware programmieren. Interessant ist es auch, sich mit moderner Robotertechnik zu befassen, komplexen physikalischen Phänomenen auf den Grund zu gehen oder knifflige mathematische Probleme zu lösen. Zudem können die jungen Talente ebenso Tiere in ihrer Umwelt beobachten oder spannende chemische Prozesse analysieren.

Regionale Unternehmen bieten Projektunterstützung an

Spezielle Unterstützungsangebote werden für die Projekte ermöglicht. So könne eingeschätzt werden, ob eine Projekt- oder Seminarfacharbeit für die Fortführung in einem Jugend forscht-Projekt geeignet ist. Außerdem werde für eine Vermittlung von Mentoren, Unternehmens- und Forschungspaten gesorgt. Dabei könnten verschiedene regionale Unternehmen als Ansprechpartner und Unterstützung bei der Projekterarbeitung dienen, so etwa die Präzisionsoptik Gera, Bauerfeind Zeulenroda, Horsch Maschinen Ronneburg, Indu-Sol Schmölln, Jena- Optronik, Medium-Control-Systeme Altenburg, OKM Altenburg oder auch Vacom Großlöbichau. Für die Projekte würden zudem auch Geräte im Wert von bis zu 1000 Euro sowie Sachmittel durch einen Sponsorenpool bereitgestellt. Schließlich könne auch das Schülerforschungszentrum Gera für die Bearbeitung der Projekte genutzt werden.

Preise im Wert von mehr als einer Million sollen vergeben werden

Der 27. Ostthüringer Regionalwettbewerb findet am 25. und 26. Februar 2021 in Rositz statt. Die Gewinner treten am 25. und 26. März auf Landesebene in Jena an. Dort qualifizieren sich die besten Jungforscher für das Bundesfinale in Heilbronn. Insgesamt werden Preise von mehr als einer Million Euro vergeben. Interessierte können sich anmelden unter: www.jugend-forscht.de