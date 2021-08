Altenburg: Über den Klimawandel und den Blick für Details

Claudius Günther im Mauritianum in Aktion.

Altenburg. Ferienveranstaltungen im Naturkundemuseum Mauritianum vom 10. bis 22. August.

Das Naturkundemuseum Mauritianum hält in der Sommerferienzeit zwei Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche bereit. Beide sind kostenfrei.

Die erste Ferienaktion heißt „Ich packe meinen Koffer …. – Eine Reise zu den Hotspots des Klimawandels“ und ist für Kinder ab dem Grundschulalter geeignet. Termine, jeweils 9 bis 12 Uhr: Dienstag, 10. August, Mittwoch, 11. August, Donnerstag, 12. August und Sonntag, 15. August sowie Dienstag, 17. August, Mittwoch, 18. August, und Donnerstag, 19. August sowie und Sonntag, 22. August.

Wie selbstverständlich ist für uns das Waser– zum Trinken, zum Duschen, zum Waschen, für die Klospülung. Aber ist das auch in anderen Ländern so?

Packt eure Koffer und schaut euch gemeinsam mit dem Ethnologen Olaf Günther in fernen Ländern um. Lauscht seinen Erzählungen aus dem Ganges-Delta und erprobt Alltagsgegenstände und Spielzeug der Menschen aus Bangladesch, probiert euch im Aufbau eines echten afghanischen Hirtenzeltes aus, bastelt euch aus weggeworfenen Materialien nützliche Dinge oder schaut Claudius Günther, der seinen Vater als Zeichner in andere Länder begleitet hat, beim Malen über die Schulter.

Die Reise in diese Länder zeigt Kindern aber auch die Sorgen der Menschen um das Wasser.

Zudem wird der Workshop: „Urban Sketching – zeichnerisch die Welt entdecken“ für Kinder ab zwölf Jahre angeboten. Termine, jeweils 14 bis 17 Uhr: Dienstag, 10. August, Mittwoch, 11. August, Donnerstag, 12. August und Sonntag, 15. August sowie Dienstag 17. August, Mittwoch, 18. August, Donnerstag, 19. August und Sonntag, 22. August.

Wie schnell wird das Handy gezückt und fix ein Foto geknipst. Aber hat man dabei das Motiv auch wirklich mit all seinen Details wahrgenommen? Wohl kaum. Urban Sketcher besinnen sich auf die Kunst, den Augenblick zu genießen.

Bei dieser relativ neuen Maltechnik geht es um den Moment des Zeichnens selbst, um das bewusste Erleben des „Gesehenen“. Die Zeichner suchen sich ihre Motive in der Stadt – an Orten des alltäglichen Lebens. Hier schaffen sie kleine Kunstwerke in nur kurzer Zeit. Auf einem Spaziergang durch den Schlosspark werden wir versuchen, eigene Motive aufzuspüren und diese Momente zu erleben.

Veranstaltungs- und Workshop-Leitung: Claudius und Olaf Günther. Olaf Günther ist Ethnologe und erforscht die Lebenswelten anderer Länder. Claudius Günther absolvierte 2018 sein Abitur in Groitzsch und begab sich von 2018 bis 2020 als Zeichner mit seinem Vater auf ethnologische Feldforschungsreisen in den Altai und nach Bangladesch. Einige seiner Bilder hängen derzeit im Mauritianum.

Anmeldung: E-Mail media@mauritianum.de oder Telefon 03447/25 89.