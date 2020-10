Auf ihrer Thüringentour „Miteinander reden“ hat Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) jüngst die Stadt Altenburg besucht. Station machte sie beim Europäischen Drohnenzentrum auf dem Flugplatz Altenburg/Nobitz und im Open Lab der Initiative Stadtmensch.

Nach einem Informationsspaziergang durch die Innenstadt lud sie die Altenburger Bürger am Abend zum Ortsgespräch in den Festsaal des Residenzschlosses Altenburg. Hierbei sind bedeutsame Fragen und Probleme der Stadt diskutiert und besprochen worden.

Nachhaltige Mobilität und Stadtentwicklung

Wenn es nach der Vorstellung der Ministerin geht, dann solle Ostthüringen ein Testgebiet für nachhaltige Mobilität werden. Eine wichtige Rolle könnte dabei der Flugplatz in Altenburg spielen. „Wir sind in der Planungsphase. Eine parteiübergreifende Unterstützung macht das Projekt erfolgversprechend.“ Die Entwicklung der Stadt weiter voranzutreiben, ist das Ziel der Initiative Stadtmensch in Altenburg. Siegesmund lies sich ausführlich über die verschiedenen Projekte, die die Initiative von der ersten Idee bis zur Umsetzung begleitet und unterstützt hat, informieren.

Die kleine Natascha zeigte der Ministerin ihre Kunstwerke. Foto: Peter Zielinski

Seit der Gründung 2016 konnten die Stadtmenschen schon viele Projekte fördern. Zum Beispiel das mobile Spielecafé. Ein abgestimmtes Spieleangebot und jede Menge Kaffee und Kuchen transportieren die Spieleexpertinnen Gabi und Sarah-Ann Orymek durchs Altenburger Land und darüber hinaus.

Ein weiteres Projekt ist der Tanzraum von Anja Loos in Altenburg. Ein Ort, an dem man Bewegung und tänzerische Elemente erfahren, erlernen und erleben kann, und zwar jeder nach seinen individuellen Bedürfnissen. Beim Spaziergang durch das innerstädtische Quartier konnte die Ministerin sich ein Bild von der geleisteten Arbeit der Stadtmenschen machen.

Welche Begeisterung das schon bei den Kleinsten hervorruft, zeigte die kleine Natascha. Mit den Händen voller Fingerfarben präsentierte sie der Ministerin stolz ihre Werke, die sie in der „Farbküche“ am Marktplatz geschaffen hatte. Neben den angebotenen Mal- und Bastelworkshops machte die „Farbküche“ mit Kunstaktionen, wie „Altenburg am Meer – Was wäre, wenn die Stadt am Meer läge“, von sich reden.

Ressortübergreifendes Denken gefordert

Anja Siegesmund betonte, dass es manchmal nur kleine Kniffe brauche, um etwas gemeinsam bewegen zu können: „Es geht darum, Hilfestellung zu geben, um innovative Ideen praktisch umzusetzen, sonst läuft man gegen Wände.“ Stadtentwicklung sei hierbei aber nicht nur eine Frage der Ökologie, hebt Siegesmund hervor: „Es ist auch eine soziale und eine wirtschaftliche Frage. Klimaschutz ohne die Klärung von Mobilität ist nicht möglich. Ebenso wenig wie Stadtentwicklung, ohne die Klimaschutzfrage zu denken.“ Am Ende sei alles zudem auch eine soziale Frage. Das könne nicht allein auf die Zuständigkeiten einzelner Ministerien beschränkt bleiben. „Wir müssen dabei ressortübergreifend denken“, verdeutlichte Siegesmund.

Als Beispiel nannte sie die klimatischen Veränderungen in den Städten. So gilt es beispielsweise Hitzeinseln ausfindig zu machen. Dabei ist zu überlegen, wie mit Baumpflanzungen und dem Anlegen von Wasserläufen oder dem Aufbrechen von Versiegelungen eine Verbesserung geschafft werden kann.

Die entscheidende Frage aber würde sein, wie das Leben in der Stadt zukünftig generell definiert wird. Sollten Innenstädte als Wohn- und Arbeitsquartiere erhalten bleiben oder soll vermehrt auf innerdeutschen Tourismus gesetzt und hierbei historische Innenstädte als Reisekulisse betrieben werden? Hierbei präferieren die Initiative Stadtmenschen und die Ministerin Anja Siegesmund eher die künftigen Innenstädte als Wohnort für die Bürger.