Altenburg: Uwe Rückert in Landesvorstand gewählt

Altenburg/Arnstadt. Freie Wähler stellen sich neu auf.

Im Rahmen der Landesversammlung der Freien Wähler Thüringen wurde am am Samstag in Arnstadt ein neuer Landesvorstand gewählt.

Mit überwältigendem Ergebnis wurde der bisherige kommissarische Vorsitzende Norbert Hein zum Landesvorsitzenden gewählt. . Nach vieljähriger Tätigkeit als Bürgermeister von Gera, ist er aktuell beruflich in Leitungsfunktion als Landesbeamter eingesetzt. Er wird die Freien Wähler Thüringen in die Wahlen zum Bundestag und zum Landtag im September führen.

Interessen des Altenburger Landes stärker vertreten

Auch der Vorsitzende der Kreisvereinigung Freie Wähler Altenburger Land, Uwe Rückert, wurde in den Landesvorstand gewählt. Bereits fest im kommunalen Bereich integriert, will Rückert somit auch die Interessen des Altenburger Landes in der Landespolitik noch stärker vertreten. „Mit der Kreisvereinigung Freie Wähler Altenburger Land werden wir beitragen, dass unser Freistaat Thüringen zukünftig wieder durch vernunftgeleitete Regierungsarbeit nicht nur krisenfest wird, sondern darüber hinaus unseren Bürgern auch gute Perspektiven für ein gesichertes, erfolgreiches und zufriedenes Leben bietet“, so Uwe Rückert.