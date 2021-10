Altenburg verteilt Corona-Schutzmasken

OP-Masken werden an Altenburger verteilt.

Altenburg. Die Ausgabe erfolgt in einem Verwaltungsgebäude der Stadt.

Zur Eindämmung der Corona-Pandemie stellt der Bund den Kommunen kostenlose Schutzmasken für die Bevölkerung zur Verfügung. Die Stadt Altenburg hat einen Teil ihres Bestandes bereits auf zwei Wochenmärkten Mitte September verteilt.

Die noch verbliebenen Masken werden nun zum einen öffentlichen Einrichtungen zur Verfügung gestellt, zum anderen wird der Altenburger Bevölkerung die Abholung ab sofort im Verwaltungsgebäude in der Neustadt 7 ermöglicht, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Mitarbeiter des Fachdienstes Ordnung und Verkehr würden dort an Einwohner der Stadt Altenburg – einschließlich der Ortsteile – pro Person maximal fünf medizinische Mundschutzmasken abgeben.

Die Abgabe erfolge unter Vorlage des Personalausweises zu den Öffnungszeiten der Behörde: montags bis donnerstags von 8.30 bis 12 Uhr, dienstags zusätzlich von 13.30 bis 18 Uhr und donnerstags zusätzlich von 13.30 bis 15.30 Uhr. Freitags ist der Fachdienst Ordnung und Verkehr wiederum geschlossen.

Die Abgabe erfolge bis längstens Ende Oktober beziehungsweise solange der Vorrat reicht.