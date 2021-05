Altenburg: Volkmar Vogel steht Rede und Antwort

Altenburg. Der Parlamentarische Staatssekretär und Ostthüringer Bundestagsabgeordnete bietet eine telefonische Bürgersprechstunde an.

Der Parlamentarische Staatssekretär des Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat und Ostthüringer Bundestagsabgeordnete Volkmar Vogel (CDU) bietet am morgigen Dienstag, 1. Juni, von 13 bis 14.30 Uhr eine telefonische Bürgersprechstunde an.

Dabei stehe Vogel den Bürgerinnen und Bürgern seines Wahlkreises für Fragen und Anregungen im persönlichen Gespräch zur Verfügung, heißt es in der Ankündigung.

Interessierte erreichten Volkmar Vogel unter der Telefonnummer 036602/22318. Um eine Voranmeldung per Telefon unter gleicher Nummer oder per E-Mail an volkmar.vogel.wk@bundestag.de werde gebeten.