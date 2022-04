Premiere in Altenburg: Vom Waisenjungen Billy und der versteckten Schönheit einer Insel

Altenburg. Schauspiel „Der Krüppel von Inishmaan (The Cripple of Inishmaan)“ wird am 29. April aufgeführt.

Von der Kritik 1996 als sprachlich brillante Komödie gefeiert, wurde „Der Krüppel von Inishmaan (The Cripple of Inishmaan)“ von Martin McDonagh schnell zum Bestseller.

Nach seiner Uraufführung am Londoner Royal National Theatre brachten weitere Bühnen das Stück heraus. 2013 spielte beispielsweise der Harry-Potter-Star Daniel Radcliffe den Waisenjungen Billy in einer Inszenierung von Michael Grandage im Londoner Westend. Am Freitag, 29. April, 19.30 Uhr, ist das Schauspiel nun erstmals auch im Theaterzelt Altenburg zu sehen.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Und das ereignet sich: Im äußersten Westen Europas liegen die irischen Aran-Inseln; eine davon ist Inishmaan, ein entvölkerter Flecken Erde. Die wenigen Bewohner sind in diesem grün-grauen Biotop verwurzelt, sind mehr oder weniger freiwillig Gefangene auf ihrem Felsen im Meer. Sie fristen ein karges Dasein mit wenigen Freuden: dem Verbreiten unerheblicher Neuigkeiten, dem übermäßigen Genuss von Süßigkeiten und (vor allem) Alkohol. Oder eben auch mit dem stundenlangen Starren auf weidende Kühe.

Schrulliges Personal

Letzteres betreibt Billy bis zum Exzess. Er, von allen nur Krüppel-Billy genannt, lebt bei seinen beiden ältlichen Tanten. Das winzige Eiland ist ihm schon lange zu eng. Seine Eltern kamen um, als er noch klein war. Sie sind im Meer ertrunken.

Typisch für ein irisches Theaterstück ist das absolut schrullige Personal: Von den altjüngferlichen Tanten bis zur Eier auf alles werfenden Helen, der recht spröde und ordinäre „Hingucker“ auf der trostlosen Insel, vom Fake (und andere) News verbreitenden Johnnypateenmike bis zu Helens naschsüchtigem Bruder oder der trinkfesten Alten.

In diese Inselgesellschaft platzt die Nachricht, dass auf der Nachbarinsel ein Film gedreht werden soll. Die Jugend ist sofort Feuer und Flamme und überredet den Witwer Babbybobby dazu, sie mit dem Boot überzusetzen. Erstaunlicherweise wird Billy als einziger für Probeaufnahmen mit nach Hollywood genommen.

Sebastian Schlicht als Billy

In dem Schauspielstück tritt Sebastian Schlicht als Billy auf. An seiner Seite spielen Mechthild Scrobanita als Eileen, Marie-Luis Kießling als Kate, Thorsten Dara als Johnnypateenmike, Rebecca Halm als Helen, Markus Lingstädt als Babbybobby, Johannes Emmrich als Bartley, Bruno Beeke als Doktor und Manuel Struffolino als Mammy.

Infos und Karten in den Theaterkassen unter Telefon 0365/8 27 91 05 und 03447/58 51 60 sowie online unter: www.theater-altenburg-gera.de