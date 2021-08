Altenburg: Vorfahrtsregelung in Gerhart-Hauptmann-Straße wird geändert

Altenburg. Markierungsarbeiten in Altenburg.

Zwischen 9. bis voraussichtlich 13. August werden im Auftrag der Stadtverwaltung Markierungsarbeiten durchgeführt. In diesem Zusammenhang wird in der Gerhart-Hauptmann-Straße im Bereich der Einfahrt zum Busbahnhof die Vorfahrtsregelung geändert.

Die derzeitige Situation in der Hauptmann-Straße stellt sich so dar, dass die Ein- und Ausfahrt zum Busbahnhof als abknickende Hauptstraße gekennzeichnet ist, dies jedoch nur dem Busverkehr sowie Versorgungsfahrzeugen vorbehalten ist. Diese Verkehrsführung hat in der Vergangenheit insbesondere bei Ortsunkundigen und Fahranfängern zu Verwirrung und Verunsicherung geführt.

Bei einer Verkehrsschau wurde durch Vertreter der Landespolizeiinspektion, der Stadt, das Busunternehmen Thüsac und unabhängige Fachleute eine Änderung der Vorfahrtsregelung beschlossen.

Demnach wird nun die Gerhart-Hauptmann-Straße zur durchgängigen Vorfahrtsstraße, die Ausfahrt Busbahnhof vorfahrtspflichtig und das bisher vom Lerchenberg kommende Stoppschild vor Einmündung Busbahnhof entfernt. Die Beschilderung wird angepasst und der vorfahrtsberechtigte Straßenverlauf mittels Fahrbahnmarkierung gekennzeichnet.