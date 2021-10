Altenburg: Vortrag über Psychosen

Altenburg. Chefarzt Christian Schäfer referiert in der Volkshochschule.

In der Aula der Volkshochschule Altenburg findet am Dienstag, 12. Oktober, um 18 Uhr der nächste Vortrag in der Reihe „Neues aus der Anstalt“ statt.

Chefarzt Christian Schäfer aus der Evangelischen Lukasstiftung Altenburg referiert dann zum Thema „Die ver-rückte Welt – Entstehung und Behandlung von Psychosen“. Bei dem Vortrag erfahren Interessierte alles Wichtige zum Krankheitsbild der Psychose, heißt es.

OTZ-Newsletter für das Altenburger Land Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Teilnahme koste 9,50 Euro. Anmeldungen nehme die Volkshochschule in ihren Geschäftsstellen in Altenburg und Schmölln telefonisch unter 03447/507928 oder online unter www.vhs-altenburgerland.de entgegen.