Altenburg: Wenn Zeus Kopfschmerzen hat

Offene Veranstaltungen locken in das Studio Bildende Kunst, ab sofort im Interim in Altenburgs Kunstgasse 1.

Altenburg. Der Studio-Tag des Lindenau-Museums in Altenburg findet erstmals in der Kunstgasse statt.

Pünktlich zum Schuljahresbeginn öffnen auch die Werkstätten des Studios Bildende Kunst in Altenburg wieder ihre Türen. Zum traditionellen Studiotag, der dieses Mal am Samstag, 5. September, im Interim in der Kunstgasse 1 stattfindet, sind Familien, Kunstinteressierte und Freunde des Studios eingeladen.

In den Werkstätten können Klein und Groß Objekte aus Ton, Papier und Holz gestalten oder einen kleinen Beutel mit einem eigenen Druckstock kreieren.

Von 10 bis 13 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr sind zahllose künstlerische Aktionen möglich. Um sich dafür einen Platz in der Werkstatt zu sichern, wird eine vorherige Anmeldung empfohlen. Wer auf der Suche nach einem Kunstkurs ist, kann sich an diesem Tag von den anwesenden Kursleitern direkt beraten lassen und ins Gespräch kommen.

Informationen zu allen anderen geplanten Veranstaltungen – Workshops für Erwachsene, Herbstferienkurse und Offene Werkstätten für Kinder mit Eltern – gibt es ebenfalls an diesem Tag.

Eine „Museumszeit“ ist ebenso im Programm. Bei der Führung wird der Frage nachgegangen, was passiert, wenn der Göttervater Zeus Kopfschmerzen hat. Im Außenbereich kann man der Studio-Keramikerin beim Arbeiten an der Töpferscheibe zusehen und Mitglieder des Fördervereins des Studios werden farbenfrohe Studio-Buttons pressen.

Anmeldung unter 03447/895552 oder per Mail: studio@lindenau-museum.de