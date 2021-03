Altenburg: Wie sich Corona auf unser Land auswirkt

Die Corona-Pandemie hält Deutschland seit nunmehr einem Jahr in Atem. Befindet sich unser Land seitdem in einem (dauerhaften) Ausnahmezustand? Dominieren Parteien oder Einzelmeinungen die politischen Entscheidungen oder setzt sich Expertenwissen durch? Und: Wie belastbar und widerstandsfähig ist unsere Demokratie in der Corona-Pandemie?

Diese Fragen diskutiert am kommenden Montag, 15. März, ab 18 Uhr die Politikwissenschaftlerin Julia Schwanholz (Universität Duisburg-Essen) im Rahmen der Vortragsreihe „Akademie in der Aula – online“ der Volkshochschule Altenburger Land.

Der Vortrag steht unter der Überschrift „Ausnahmezustand oder neue Normalität? Über das Politikmanagement in der ‚Coronakratie‘“ und findet live in der vhs.cloud statt, dem Online-Netzwerk der deutschen Volkshochschulen.

Die Teilnahme an Vortrag und Diskussion ist von zu Hause aus per Computer, Tablet oder Smartphone möglich.

Anmeldungen nimmt die Volkshochschule online unter www.vhs-altenburgerland.de sowie telefonisch unter 03447/50 79 28 entgegen.

Die Teilnahme ist entgeltfrei.