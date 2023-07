Altenburg: Wie sich der eigene Konsum auf die Wasserressourcen auswirkt

Altenburg. Die vielbeachtete Ausstellung „Durstige Güter“ ist noch bis Mitte September im Landratsamt zu sehen.

Noch bis Mitte September zeigt die Servicestelle Ressourcenschonung der Thüringer Energie- und Greentech Agentur Thega im Rahmen des Klima-Sommers 2023 im Lichthof des Landratsamtes die Wanderausstellung „Durstige Güter“.

Es handelt sich dabei um einen fachlich aktualisierten und an die Bedingungen in Thüringen angepassten Nachdruck der vielbeachteten gleichnamigen Ausstellung des Bundes für Umwelt und Naturschutz (Bund) Heidelberg, die in elf Stationen zeigt, wie sich der eigene Konsum auf die Wasserressourcen auswirkt. Die Ausstellung richtet sich an Erwachsene und Jugendliche ab der siebenten Jahrgangsstufe. Sie ist damit auch ein Ferien-Tipp für daheimgebliebene, umweltinteressierte Kinder. Die Ausstellung kann während der Öffnungszeiten des Landratsamtes besichtigt werden, der Eintritt ist frei.

Virtuelles Wasser im Fokus der Ausstellung

Die Ausstellung „Durstige Güter“ beschäftigt sich insbesondere mit dem Wasser, das für die Herstellung von Produkten benötigt wird – dem sogenannten virtuellen Wasser. Während etwa für die Produktion einer Tasse Tee 30 Liter Wasser verwendet werden, schlägt eine Tasse Kaffee mit 140 Litern zu Buche.

Das liegt vorrangig an der Produktion der Kaffeebohnen, deren Bewässerung und Pflege viel Wasser braucht. Dabei kommt es auch darauf an, wo auf der Welt dieses Wasser verbraucht wird und ob in dem Gebiet das Wasser bereits knapp ist. Denn das verfügbare Wasser ist auf der Erde nicht gleich verteilt. Entsprechend erfahren die Besucher, wie sie sich im Supermarkt orientieren können.

Die Herstellungs- oder Anbauprozesse haben zudem einen großen Einfluss auf die Wasserqualität vor Ort: Ob erhöhte Nitratwerte in deutschen Grundwasserreservoirs oder verdreckte Flüsse in China oder Indien – die Auswirkungen unseres Konsums auf die Wasserressourcen der Erde sind vielfältig.